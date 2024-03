MWC 2024: ZTE presentó su nueva visión “Better for all”

03/03/2024

TyN Magazine desde el MWC – Barcelona – ZTE Corporation, empresa den telecomunicaciones y soluciones de tecnología para Internet Móvil, estuvo presente en el Mobile World Congress (MWC) 2024 que se llevó a cabo en Barcelona. En el mismo, la marca develó su visión “Better for All” de la mano de la presentación del “Ecosistema inteligente de escenario completo 3.0” (Full-Scenario Intelligent Ecosystem 3.0), la primera Tablet 3D 5G con IA sin gafas del mundo, varios modelos de la línea nubia, la serie RedMagic 9 Pro y diversos productos de Acceso Inalámbrico Fijo (FWA) con tecnología 5G.

Ni Fei, vicepresidente Senior de ZTE Corporation y presidente de ZTE Mobile Devices, declaró: “En los últimos años, con el gran crecimiento de la IA y la adopción acelerada global de 5G, la tecnología ha transformado profundamente el estilo de vida de las personas. “Better for All”, la visión global de ZTE enfatiza no solo la implementación de innovación de vanguardia y la integración de ecosistemas de terminales, sino también nuestro compromiso con Tech for Good, con el objetivo de entregar productos y servicios con mejor diseño, experiencia y calidad para consumidores globales de forma que todos puedan disfrutar de un mejor estilo de vida”.

El avance de la Inteligencia Artificial abrió importantes oportunidades para la innovación en la interconexión de terminales. Es por esto, que ZTE lanzó su “Ecosistema inteligente de escenario completo 3.0”, centrado en la interconexión inteligente de múltiples terminales y extensión ecológica. Integrando una plataforma de IA unificada para todos los servicios que combina modelos de IA a gran escala, Big Data y tecnología 3D, que proporciona conectividad de escenario completo, percepción multidimensional y computación integrada de multiextremo cubriendo así escenarios de deportes, salud, audio, entretenimiento visual, negocios, viajes, hogar, educación y conducción inteligente. Actualmente ZTE está implementando innovaciones en varios frentes incluida la colaboración multipantalla, 3D sin gafas con IA, chat de voz con IA, creación con IA, fotografía IA y Performance Engine con IA, con el objetivo de reconstruir los estilos de vida de los usuarios, ofrecerles herramientas de valor y experiencias innovadoras.

En el campo de la innovación de producto, ZTE presentó la nubia Pad 3D II, la primer Tablet 3D 5G con IA sin gafas del mundo. Equipada con tecnología Neovision 3D Anytime que ofrece vistas en 2D y 3D, la nubia Pad 3D II permite a los usuarios experimentar efectos visuales en cualquier momento y en cualquier lugar con solo un clic. En comparación con la generación anterior, este modelo incorpora 5G y un efecto de visualización 3D sin gafas más natural y claro con un aumento del 80% en la resolución 3D y un aumento del 100% en el brillo. También presenta nuevas funcionalidades 3D como multipantalla, proyección, vista previa en tiempo real y fotografía.

En el caso de productos de internet móvil, los productos Acceso Inalámbrico Fijo (FWA) 5G y las Bandas Anchas Móviles (MBB) de ZTE han dominado la participación de mercado global por tres años consecutivos, manteniendo el primer lugar mundial durante 2023. En el MWC 2024, hizo su debut el primer Acceso Inalámbrico Fijo de ZTE G5 Ultra para interiores IA 5G del mundo.

Utilizando el conocimiento de uso del dispositivo y haciendo un análisis de aplicaciones de red, se utiliza un algoritmo de red de IA multidimensional para controlar estrategias de redes en diferentes escenarios mejorando significativamente el uso del ancho de banda y el rendimiento de red. Más allá de esto, la quinta generación de FWA para exteriores con 5G ZTE G5F, soporta Carrier Aggregation Sub6G, mmW y conectividad dual con una velocidad de datos máxima de hasta 10 Gbps, lo que ofrece a los usuarios una experiencia de red de velocidad ultraalta sin precedentes.

“Better for All”, la visión global de ZTE, seguirá impulsando la innovación continua creando un escenario completo que conecte el estilo de vida digital para garantizar que todos se beneficien del desarrollo de nuevas tecnologías.

“Better for All” promueve “Tech for Good”; nubia ampliará su presencia en el mercado global

Con la visión de la marca “Better for All”, ZTE no solo explora tecnologías de vanguardia sino que también se centra en el compromiso de “Tech for Good”, ofreciendo productos fáciles de usar con el fin de satisfacer las diversas necesidades de los consumidores. Alineado con esta inspiración, ZTE presentó su primer smartphone plegable, el nubia Flip 5G, junto a los dispositivos nubia Focus 5G que se enfoca en fotografía, nubia Music para una mejor experiencia musical y nubia Neo 2 5G que brinda una mejor experiencia de juego para todos.

nubia Flip 5G está diseñado para ser el primer smartphone plegable para jóvenes, y tiene una pantalla interior flexible ultra clara de 6,9 pulgadas con 120 Hz y una pantalla exterior multifuncional que permite el rápido acceso a diferentes aplicaciones sin tener que abrir el dispositivo. Además en su diseño cuenta con una bisagra de aleación de acero de alta resistencia con lo que puede ofrecer una apariencia compacta pero con funcionalidades sólidas.

Otro de los modelos presentados fue el nubia Focus 5G, que está equipado con un sistema de cámara dual de 108 megapíxeles impulsado por el sistema de fotografía Neovision para brindar a los usuarios una experiencia fotográfica profesional. Por su parte, nubia Music incorpora un puerto doble para auriculares de 3,5 mm. El algoritmo IA de volumen extremo y sus grandes bocinas de alta calidad, permiten que el volumen del nubia Music sea 600% más alto que el de los modelos promedio. Finalmente, nubia Neo 2 5G presenta un diseño con botones tipo gatillos programables para juegos, lo que mejora significativamente la experiencia de control del juego. Cabe señalar que las especificaciones de estos dispositivos pueden variar en las versiones finales disponibles en los diferentes mercados.

Inspirada en su lema “Be Yourself”, nubia está comprometida con ofrecer una amplia gama de opciones en diseño, características y experiencias para los jóvenes, lo cual se verá realizado con el siguiente paso de la marca que es su expansión en el mercado global. nubia ampliará de manera integral su presencia a nivel global a partir de marzo de 2024, fecha en la que la marca lanzará sus nuevos productos en múltiples mercados incluyendo Europa, América Latina, el Sudeste Asiático, Medio Oriente y África, brindando a los consumidores globales experiencias diferenciadas que permitan satisfacer sus expectativas y necesidades.

