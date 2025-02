MWC 2025: MasOrange, Telefónica, Vodafone e i2CAT presentan su primer caso de uso Open Gateway

23/02/2025

(España) MasOrange, Telefónica, Vodafone Group y el centro de investigación i2CAT participarán en la feria líder del sector MWC Barcelona 2025 para demostrar el primer caso de uso del laboratorio de innovación multi-operador Open Gateway, lanzado el pasado mes de octubre para ofrecer un entorno que permita a empresas y desarrolladores explorar y utilizar las capacidades de las telecos a través de API estandarizadas. La prueba de concepto (PoC, por sus siglas en inglés) es una aplicación móvil diseñada por LAUDE para garantizar un entorno seguro a las personas protegidas por órdenes de alejamiento. Durante el congreso, el caso de uso se demostrará en el stand de la GSMA (pabellón 4, stand 4F30) todos los días, del 3 al 6 de marzo de 2025.

El rasgo distintivo de esta prueba de concepto es la integración de las API de Open Gateway, la iniciativa mundial de telecomunicaciones liderada por la GSMA que pretende transformar las redes de telecomunicaciones en plataformas programables para ofrecer capacidades de red a todo el mundo bajo el marco común de CAMARA, un proyecto de código abierto de la Fundación Linux y TM Forum. En este caso, LAUDE ha integrado varias API proporcionadas por el laboratorio, incluyendo Device Location Verification, Quality on Demand, Number Verification, Know Your Customer o Device Swap, entre otras. Además, la aplicación emplea algoritmos de inteligencia artificial a través de las API integradas en las redes de telecomunicaciones, ofreciendo una mayor seguridad y fiabilidad en comparación con otras alternativas del mercado.

LAUDE, especializada en soluciones innovadoras, desarrollo de software e inteligencia artificial, es la primera empresa tecnológica en explorar el potencial de las API desplegadas por los operadores dentro del laboratorio. El centro de investigación i2CAT, que actúa como coordinador, ha optimizado el rendimiento de estas API para afinar su funcionalidad. Con su primer PoC, el laboratorio demuestra sus capacidades en un caso de uso que pone el foco en necesidades sociales críticas.

ViRe es una aplicación móvil multi-operador que informa en tiempo real a las personas protegidas por órdenes de alejamiento de la proximidad de aquellos individuos identificados como potencialmente peligrosos, garantizando en todo momento un entorno seguro a las víctimas. La aplicación también alerta a las fuerzas del orden y, opcionalmente, a las personas seleccionadas por la víctima, como familiares, amigos o compañeros de trabajo, ofreciendo así una protección adicional. Asimismo, permite catalogar lugares concretos como seguros y verificar el estado de espacios públicos independientemente de las fronteras, ya que se basa en API universales estándar y funciona en todos los países. También puede configurarse para vigilar lugares relacionados con la víctima, aunque ésta no se encuentre físicamente en ellos, como su domicilio o lugar de trabajo.

Víctor del Pozo, director general de Innovación, Alianzas y Nuevos Servicios de MasOrange, ha destacado que “el apoyo por parte de las redes de telcos a las soluciones Open Gateway nos permite abordar problemas reales que afectan a la vida de las personas de forma inmediata, fiable y práctica. ViRe es un buen ejemplo de ello, ya que facilita la toma de decisiones instantánea para mejorar la protección de las personas amparadas por órdenes de alejamiento”.

Irene Bernal, directora de producto y estrategia de Telefónica Open Gateway, afirma: “Celebramos este primer caso de éxito del laboratorio que pusimos en marcha hace apenas unos meses, el cual demuestra que la colaboración entre varios operadores junto a i2CAT empieza a dar sus frutos, y con el que esperamos poder desvelar pronto muchas nuevas posibilidades para el ecosistema digital”.

Beatriz Fernández, responsable de Core, SW & Platforms en Vodafone Group, “la colaboración entre operadoras es crucial para que el sector de las API prospere. Trabajando juntas podemos aprovechar nuestros puntos fuertes y recursos colectivos para crear soluciones estandarizadas que beneficien a todo el mundo. Esta demostración conjunta con ViRe muestra el poder de las API y, además, establece un nuevo estándar sobre cómo podemos abordar necesidades sociales críticas a través de la tecnología”.

Ana Moliner, directora del departamento de Estrategia e Innovación del Sector Privado, destaca que “estos primeros casos de uso ejemplifican el impulso del laboratorio de innovación multi-operador a la adopción de APIs por parte del ecosistema de desarrolladores y a la identificación de nuevos casos de uso. Demostramos cómo este modelo abre nuevas oportunidades para que empresas como LAUDE ideen aplicaciones innovadoras con un gran impacto social aprovechando las capacidades avanzadas de la red. Este nuevo paradigma nos permitirá ofrecer nuevos y mejores servicios a la ciudadanía”.

