MWC 2025: TCL presenta smartphones TCL 60, tablet NXTPAPER y nuevos dispositivos 5G

Sobre la base de su innovadora línea de productos, TCL presentó el NXTPAPER 11 Plus, marcando su entrada en el mercado de tabletas integradas con IA. Equipada con la tecnología NXTPAPER 4.0 de última generación de TCL, diseñada para transformar la forma en que los usuarios interactúan con el contenido digital.



NXTPAPER 11 Plus presenta el avanzado Modo de Confort Visual Inteligente y el Modo de Confort Ocular Personalizado, diseñados para optimizar el confort visual y reducir la fatiga visual a través de innovadores ajustes de pantalla que se adaptan a diversos escenarios y preferencias de visualización individuales.



Esta tablet no solo mejora la claridad y el color, sino que también personaliza la experiencia de visualización, lo que hace que la interacción digital sea más cómoda.