MWC 2025: Wayra contará con una potente agenda y más de 30 startups en 4YFN 2025

26/02/2025

(España) Wayra participará un año más con un estand propio en 4YFN (Four Years From Now), uno de los eventos de referencia para emprendedores internacionales en el que se dan cita startups con carácter tecnológico, inversores, corporates e instituciones públicas para generar sinergias y acuerdos comerciales conjuntos y que se celebrará de manera paralela al Mobile World Congress del 3 al 6 de marzo en Barcelona. Con su participación en 4YFN 2025, Wayra reafirma su compromiso con el impulso a la innovación y el emprendimiento, consolidando su posición como un actor clave en el ecosistema global de startups tecnológicas.

Como novedad, este año se podrá visitar el stand de Wayra en 4YFN de forma inmersiva a través de la plataforma de Spatial. Se ha recreado el espacio que los visitantes físicos podrán visitar para que este año nadie se quede fuera, aunque no pueda asistir presencialmente a Barcelona.

Wayra contará con la presencia de más de 30 startups internacionales en su stand, que representarán lo mejor de su portfolio. Además, ofrecerá una agenda de charlas y ponencias con líderes del sector para analizar el estado del ecosistema emprendedor y potenciar la colaboración entre startups, inversores y corporaciones.

Entre los encuentros más relevantes, destaca la ponencia de Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, titulada ‘Level 101: Things yet ‘TU’ be created’. En su intervención, que tendrá lugar el martes 4 de marzo a las 11:35h, abordará el impacto de la disrupción en el sector de las telecomunicaciones y cómo las telcos están desempeñando un papel clave en tecnologías emergentes como Web3, drones, vehículos autónomos, inteligencia artificial generativa y ciberseguridad.

Otra de las sesiones más relevantes será ‘Founder Series: AI, collaboration and innovation with Perplexity and Wayra’, programada para el martes 4 de marzo a las 13:15h. En este encuentro, Irene Gómez, CEO de Wayra, conversará con Ryan Foutty VP of Business de Perplexity (una de las últimas startups invertidas por Wayra), sobre cómo startups como Perplexity están transformando el acceso al conocimiento y fomentando la colaboración con grandes corporaciones, así como los desafíos éticos y de confianza que genera la IA.

Además, Wayra organizará debates sobre inversión en startups y colaboración corporativa que forman parte de su agenda. Entre ellos figurará ‘Swipe right! Let’s match: What Telcos & VCs are looking for’, donde se explorará la alianza ‘Alaian’, que agrupa a las once mayores telecos del mundo. También será relevante la charla ‘Corporate Venture Capital (CVC): Choosing the right investment model for growth’, que reunirá a experimentados líderes de CVC y a empresas que están considerando lanzar su propio CVC, explorando diferentes modelos de inversión, sus implicaciones estratégicas y los factores clave del éxito, y en el panel: ‘Corporate Investors: Evolution of the CVC landscape’, donde se analizarán nuevos modelos de CVC y cómo los CVC establecidos pueden apoyar a los recién llegados en la creación de sus fondos. Asimismo, Paloma Castellano, directora de Wayra España, moderará la charla ‘Self-Expression, AI, and the missing half of digital identity’ con Jaime Bosch (Founder & CEO, Voicemod) y TFMJonny (VTuber) que analizarán el papel del audio en la identidad digital, analizando cómo la voz y los avatares permiten una autoexpresión más auténtica en comunidades virtuales como el gaming y los VTubers.

Wayra cumple un año con su nueva estrategia de innovación abierta

Hace justo un año, durante su participación en el 4YFN 2024, Wayra presentó su nueva estrategia donde agrupaba bajo la misma marca todas las iniciativas de innovación abierta de Telefónica y donde se afianzaba como el Corporate Venture Capital de la compañía. Partiendo de la experiencia acumulada durante sus más de 15 años de actividad, esta nueva etapa ponía el foco en colaborar con grandes corporaciones y agentes del ecosistema para impulsar iniciativas de inversión y emprendimiento. En estos años, Wayra ha trabajado con más de 400 startups que han generado más de 1.060 millones de euros en ingresos para Telefónica y 615 millones de euros para las propias startups. Además, cuenta con un portafolio activo de más de 1.100 startups, ha invertido un total de más de 245 millones de euros y participa en 15 fondos de inversión como Limited Partner.

Más de 30 startups del portafolio de Wayra presentes en 4YFN

Las startups que estarán presentes en el estand de Wayra son: Lunes, 3 de marzo de 2025



Bit2Me: plataforma de intercambio de criptomonedas líder en España cuyo objetivo es conectar el mundo digital del bitcoin con el mundo físico del efectivo, y democratizar la economía de tokens e integrar Web3 en la economía real.



Ciudadela: property Services Marketplace que ofrece un enfoque digital para gestionar todos los aspectos de los edificios y hogares.



Agrinpulse: startup especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para la agricultura, con un enfoque particular en el sector de los frutales.



Pointee: plataforma que ayuda a realizar un seguimiento y mejorar los procesos de RPA en su organización. Las empresas obtienen información en tiempo real, resolución de problemas más rápida y un ecosistema de automatización escalable.



Mitigant: solución que permite garantizar a las empresas que trabajan con la nube que esta sea segura, compatible y resistente las 24 horas del día, los siete días de la semana.



Remuner: plataforma de comisiones de ventas que ayuda al usuario a alinear los objetivos de su empresa y de sus empleados mediante la automatización de todos los aspectos de los planes de comisiones variables.



Legit.Health: plataforma digital pionera que, mediante el análisis de imágenes de patologías dermatológicas y gracias a algoritmos de desarrollo propio, logra no sólo facilitar un top-5 de posibles diagnósticos, sino determinar la gravedad de las enfermedades y facilitar el seguimiento y predicción de la evolución de los tratamientos.



KPI6: socio estratégico de las principales consultoras y ofrece un enfoque revolucionario de la investigación de mercados a través de sus tecnologías punteras Market Monitoring Research (MMR) y Generative Market Research (GMR).



Neural Fashion AI: es la primera plataforma diseñada específicamente para transformar la industria de la moda mediante el uso de Inteligencia Artificial.



Bondio: ayuda a las empresas de IoT a asegurarse de que no tengan problemas permanentes de roaming y, al mismo tiempo, ofrece opciones de bajo coste para la conectividad de IoT.

Martes, 4 de marzo

Wise CX: solución omnicanal centrada en optimizar la atención al cliente integrando todos los canales de contacto de las empresas facilitando la trazabilidad y resolución ágil de cada uno de los problemas de sus consumidores.

Galtea: spin-off del Centro de Supercomputación de Barcelona. Su misión es hacer que la evaluación y la gobernanza de la IA sean sencillas y sin estrés, permitiendo a las organizaciones centrarse en impulsar la innovación y el crecimiento.

Internext: empresa dedicada a la innovación y disrupción. Un proyecto alternativo y diferente que busca un impacto muy positivo en la sociedad a través de la innovación y el sentido común.

Aiphoria: plataforma API para potenciar las capacidades de procesamiento de voz, ofreciendo una transcripción rápida y rentable y una experiencia front-end perfecta a la que se accede a través de API o aplicaciones que ofrecen información sobre cada conversación de red utilizando IA.

Weecover: empresa insurtech que proporciona una extensa gama de APIs y soluciones tecnológicas para conectar aseguradoras y distribuidores de manera rápida, competitiva y segura. Su plataforma de Insurance as a Service (IaaS) permite ofrecer de forma ágil y sencilla los productos y servicios de cualquier aseguradora a los clientes de empresas de venta minorista o de e-commerce, de financiación o equipos electrónicos.

Omniloy: simplifica el análisis de datos para las empresas mediante herramientas impulsadas por IA para permitir consultas en lenguaje natural.

Shakers: agiliza y eficiencia los procesos de contratación. Centraliza la gestión de equipos On Demand en una sola plataforma: trámites administrativos y legales, seguimiento del día a día, de manera fácil y segura.

Hiya: orotege a las personas de llamadas fraudulentas y spam, conecta a las empresas con sus clientes y ayuda a los operadores a proteger sus redes.

Securing Sam: ofrece una solución de seguridad de red fluida y nativa en la nube que proporciona una visibilidad profunda y un gran nivel de defensa para todo lo que no está administrado.

Kymatio: SaaS para gestionar los riesgos internos de origen humano relativos a la seguridad de la información.

Miércoles, 5 de marzo

Rapihogar: plataforma de neo-asistencia que permite a las aseguradoras y a las grandes empresas gestionar los servicios de reparación y mantenimiento del hogar

Capably: plataforma de gestión de IA empresarial que impulsa una nueva era de productividad en la que las operaciones de las compañías están potenciadas por la inteligencia artificial.

Inspira: asistente legal de IA para realizar tareas cotidianas como investigación, gestión del conocimiento, lecturas, análisis e informes.

Alias: esta startup tiene como misión garantizar la seguridad en los robots. Entre sus productos destacan el RIS (Robot Immune System), que protege a los robots del malware, o Alurity, que simplifica la búsqueda de ciberseguridad.

Devengo: permite integrar pagos en tiempo real en sus productos para crear experiencias extraordinarias. La API de Devengo permite a los clientes de su empresa automatizar la creación de cuentas y enviar y recibir dinero en tiempo real de forma atómica y programática.

Bankuish: ofrece un software de calificación crediticia. Sus herramientas basadas en IA ayudan a asignar a los usuarios puntuaciones crediticias adecuadas, basadas en datos, proporcionando un acceso simplificado a préstamos preaprobados, servicios financieros y herramientas para aumentar su puntuación crediticia.

Beegol: impulsada por la Inteligencia Artificial, Beegol proporciona la plataforma de aprendizaje automático más avanzada para supervisar, mejorar y auto reparar las redes de Internet, al tiempo que reduce los costes operativos de las empresas de telecomunicaciones al disminuir la atención al cliente y las visitas innecesarias del servicio técnico.

Mitiga: compañía que combina la ciencia climática más puntera, la IA y la computación de alto rendimiento para ayudar a sus clientes a entender su exposición al riesgo climático.

Spectronite: especializada en proveer soluciones avanzadas de backhaul 5G que permiten a los operadores móviles ampliar la cobertura de su red de manera rápida y rentable.

M.IA: reúne a los agentes de IA más avanzados en análisis financiero para formar un equipo de asesores virtuales.

Jueves, 6 de marzo

Asfin: empresa de tecnología financiera especializada en ofrecer asesoramiento financiero y bancario independiente, personalizado y accesible a las pymes de Europa y América Latina para ayudarles a alcanzar sus objetivos empresariales.

Seven Sector: expertos en ciberseguridad para empresas. Monitorizan el entorno, detectan ataques actuales y potenciales y te protegen contra ciberdelincuencia que puede amenazar a tu empresa.

Zerod: el primer marketplace de servicios de hacking ético y conectan a los mejores especialistas en ciberseguridad del mundo con todo tipo de organizaciones.

Axelia: han desarrollado una plataforma ‘todo en uno’ para ayudar a pymes y startups en todos los procesos relacionados con la ciberseguridad, todos los aspectos más relevantes de la ciberseguridad, incluyendo auditorías de seguridad, gestión de vulnerabilidades o monitorización en tiempo real de eventos, incidentes y amenazas, entre otros procesos.

Trendimensional: es una plataforma SaaS que digitaliza y acelera los procesos de diseño y prototipado en la industria de la moda mediante el uso de tecnología 3D e IA generativa. Su plataforma impulse la transformación digital de marcas y proveedores de moda ofreciendo prototipos 3D y patrones de prendas de grado industrial.

