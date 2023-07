MWC23 Shanghai 2023: Qualcomm CCO insiste en que el futuro es 5G

01/07/2023

El CCO de Qualcomm, Jim Cathey, pronosticó que 5G será considerada como la mejor inversión en tecnología que la industria haya hecho jamás, citando su potencial transformador.

Durante una sesión de preguntas y respuestas con la CMO de GSMA, Lara Dewar, Cathey argumentó que 5G demostró ser esencial durante la pandemia de Covid-19 (coronavirus), además de ser un catalizador clave en el desarrollo de modelos de IA generativa y sentar las bases para 6G.

Cathey señaló que muchas naciones implementaron 5G justo antes de que ocurriera la pandemia, argumentando que sin la tecnología “nos habría hecho retroceder un poco a todos”.

“La tecnología nos permitió operar durante la pandemia y nos obligó a digitalizarnos temprano”.

“Literalmente no hay industria que no se vea afectada por 5G e IA de manera positiva. Las tecnologías abrirán puertas que no vimos antes. Va a mejorar la eficiencia. Va a mejorar los ingresos de primera línea y va a mejorar la experiencia del cliente”.

Cathey se mostró optimista sobre el potencial de mmWave para su uso en aplicaciones de seguridad pública, citando su capacidad para reducir la congestión y proporcionar un enlace ascendente de alta velocidad.

Los despliegues de acceso inalámbrico fijo en la última milla están aumentando en los países desarrollados, no solo en los países en desarrollo, donde los hogares que antes no estaban conectados ahora tienen banda ancha, dijo el ejecutivo.

