n1u potencia su app de la mano de GOcuotas

Por staff

04/02/2024

La billetera enfocada en el segmento gamer y la fintech cordobesa se unen para impulsar la propuesta de valor para sus usuarios y comercios ofreciendo cuotificar consumos realizados con la n1u card en miles de comercios adheridos en todo el país.

n1u, la all in one wallet gamer, se une a GOcuotas para seguir potenciando la app y, a su vez, acercar soluciones que den respuesta a las necesidades de los n1ubers. Por eso, ahora los usuarios de la billetera pueden realizar sus consumos en hasta 4 cuotas abonando con la n1u card Visa prepaga en comercios que acepten pagos a través GOcuotas. Soledad Garcia, Chief Business Officer de n1u, explicó: “Queremos que nuestros usuarios puedan tener una economía sana y cuenten con herramientas que le permitan financiarse, hacer rendir su plata y protegerse de la inflación. Porque en definitiva lo más importante es que puedan desarrollar todo su potencial. Por eso, seguimos trabajando y creando alianzas clave como la que logramos con GOcuotas. ¡Vamos por más!”. ¿Cómo empezar a usar este beneficio?Ingresar a www.gocuotas.com/stores para encontrar las marcas que están adheridas a GOcuotasAl momento de abonar en tiendas físicas o virtuales se elige GOcuotas como modalidad de pago. Ingresar datos de la n1u card VISA.Por su parte, Mariano Squiaera, CMO de GOcuotas, sostuvo: “Estamos muy contentos por nuestra alianza con n1u, la cual nos permite potenciar el crecimiento de ambas fintech y seguir brindando a nuestros comercios adheridos más oportunidades de venta ante un contexto adverso. Apostamos a trabajar a largo plazo con n1u”.Esta nueva alianza es solo uno de los tantos beneficios de ser parte del n1uverse. Además, los n1ubers pueden enviar/recibir dinero, recargar el celular y hacer recargas gamer, operar a través de QR, pagar servicios y suscripciones, comprar/vender crypto, obtener un rendimiento mensual por el dinero en cuenta, acceder a un torneo exclusivo en Gamers Club y conseguir sus membresías Premium y Plus, disfrutar de un programa de lealtad sin desafíos imposibles y muchos más.

Así, con una experiencia de transacción similar a la que tienen en cualquier videojuego, con la misma estética y lenguaje, n1u sigue sumando soluciones financieras para llevar a los gamers al siguiente nivel. ¡Y aún queda mucho más por venir!