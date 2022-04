NaaS: Network as a Service como evolução das redes

11/04/2022

Você já pensou em solicitar componentes de infraestrutura de rede a partir de um menu de opções que foi totalmente projetado para atender às necessidades do seu negócio? Com o Network as a Service (NaaS) isso é possível!

Considerado como uma evolução das redes, esse conceito já existe há alguns anos e pode ser visto, principalmente, na área de provedores de serviços .

Em entrevista ao Futurecom Digital, Rafael da Silva Santos, coordenador do curso de Cloud Computing do Centro Universitário FIAP, falou sobre esse serviço. Confira!

O conceito de NaaS

De acordo com Santos, o Network as a Service é um modelo de serviço em nuvem que permite a construção de uma infraestrutura virtualizada de rede, sem efetivamente possuir os equipamentos de hardware necessários para sua construção.

“O serviço possui um modelo de pagamento conforme o uso, e os usuários podem gerenciar sua escalabilidade conforme a demanda, eliminando custos desnecessários de hardware e podendo implementar serviços de forma ágil”, diz.

O papel das nuvens no NaaS

Os serviços do NaaS são em formato de nuvem, o que oferece mais flexibilidade e maior personalização. Para os usuários, isso é bastante benéfico, tendo em vista que torna os processos mais escaláveis.

Nas palavras de Santos: “As alterações são feitas na rede por meio de software, são naturalmente mais escaláveis do que os serviços tradicionais.”

Ele continua: “Dependendo de como uma rede baseada em nuvem é configurada, os usuários podem ser capazes de acessá-la em qualquer lugar. Além disso, o provedor de nuvem mantém a rede de forma mais fácil, gerenciando as atualizações”.

Os 3 diferentes modelos de NaaS

Santos nos explicou que existem três diferentes modelos de NaaS. Na sequência, explicaremos brevemente sobre cada um deles.

1. Largura de banda sob demanda (Bandwidth-on-Demand)

É uma técnica pela qual podemos atribuir a capacidade de largura da banda, que depende totalmente da exigência entre diferentes nós e usuários.

Nesse modelo, as taxas podem ser adaptadas às demandas de tráfego dos nós que estão conectados ao link.

2. Rede privada virtual (Virtual private network)

Esse modelo integra-se com a rede privada e os recursos. Além disso, ele pode incluir redes como internet pública.

A VPN permite que o computador host transmita e receba dados pela rede compartilhada e privada com funções e políticas da rede privada.

3. Virtualização de rede móvel (Mobile network virtualization)

A rede móvel como serviço inclui: protocolos multicast escaláveis e fáceis de usar, firewall de segurança, detecção e prevenção de intrusão, Wide Area Network (WAN), Virtual Private Network (VPN), largura de banda sob demanda, monitoramento e filtragem de conteúdo de roteamento personalizado.

Desafios para a implementação do NaaS

Na visão de Santos, apesar do ambiente nuvem estar cada vez mais consolidado no mundo corporativo atual, o NaaS ainda está em seus passos iniciais.

“Há muitas complexidades que devem ser levadas em conta, principalmente para empresas que possuem uma infraestrutura grande”, opina o professor da FIAP.

Ele explica que, pelo fato do NaaS ser criado em nuvem, deve-se levar em conta a estabilidade de sinal, já que problemas relacionados com esse ponto podem afetar as operações da rede corporativa.

Santos também acredita que outro desafio para a implementação do NaaS é o SLA: “O nível de serviço precisa estar claro tanto para a empresa quanto para a prestadora do serviço, principalmente em itens como a agilidade para restauração do serviço e de cobertura para eventuais perdas de receitas decorrentes de falhas”, diz.

