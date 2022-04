Nace la primer película en la cual podrás invertir y negociar con ella

Por staff

16/04/2022

Basada en una idea original del megaproductor Ryan Kavanaugh, nominado EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), Skill House (Casa de habilidades) es la primera de una franquicia y su producción principal está programada para junio de 2022 con una fecha de estreno prevista para principios de 2023. La película está financiada y controlada por Proxima Studios y escrita y dirigida por la leyenda del cine de terror, Josh Stolberg, coguionista de películas de terror como Espiral: Del Libro de Saw (protagonizada por Chris Rock y Samuel L. Jackson), Jigsaw (El juego continúa), Pirañas 3D, Secreto de sangre, así como la próxima película de Saw (tentativamente titulada Saw X) y protagonizada por el fenómeno de las redes sociales Bryce Hall, una de las estrellas de las redes sociales más seguidas del mundo con más de 50 millones de seguidores en sus canales de redes sociales.

Skill House será la primera película a ser “listada” en la bolsa de valores de entretenimiento (“ ESX “), una plataforma primera en su género que permite a los usuarios invertir en la película y negociar dentro y fuera de la película y su tendencia alcista.

Protagonizada por la personalidad de las redes sociales Bryce Hall, Skill House ataca a los influencers de las redes sociales con una visión firme de la fama y de lo que las nuevas celebridades están dispuestas a hacer para alcanzarla. La película se filmará en Sway House, una mansión en Bel Air, hecha famosa por muchas de las mayores estrellas de Tik Tok. Aprovechará el escenario de las jóvenes celebridades que hacen cualquier cosa por un “clic”.

“He trabajado con algunas de las estrellas más grandes de Hollywood, como Chris Rock y Sam Jackson, Carrie Fisher y Dwayne Johnson… sin embargo, mis hijos están más entusiasmados con este proyecto que con cualquier otro que haya trabajado”, dijo Stolberg. “Trabajando con Bryce Hall y Ryan Kavanaugh, con certeza será el primero de un nuevo género de terror. Estas personalidades de las redes sociales son el nuevo Hollywood, y están reinventando lo que significa ser una estrella. Cuando un joven de Maryland, como Bryce, con nada más que un teléfono celular y un anillo de luz, puede atraer a decenas de millones de seguidores en Tik Tok e Instagram, crea igualdad de condiciones para todos. Sin embargo, hay un lado oscuro en este nuevo escenario de entretenimiento, y estoy muy contento de sacarlo a la luz”.

“Será una película de terror “hard R” y tendrá un enfoque crudo de lo que implica tener éxito en un negocio que depende de que “les gustes” a los fans. Stolberg agregó: “No hay nada que me guste más que escribir una escena de asesinato en el enfriador de agua… y ya estamos sobre el presupuesto con la cantidad de sangre que vamos a usar. Si bien este concepto podría parecer una parodia, voy a adoptar un enfoque más serio e inclinarme hacia los sustos y terror más que al humor. No voy a tener contemplaciones. Me dieron luz verde para seguir adelante. ¡Y estoy súper entusiasmado!”

Kavanaugh, el 24º productor de mayor taquilla de todos los tiempos, produjo y/o financió más de 200 películas como Rápidos y Furiosos 3,4,5,6, Red social, 300, Mamma Mia!, Sin límites, Luchador, Tierra de zombies, y muchas más. Kavanaugh también fue dueño de Rogue Pictures, que lanzó más de 60 películas de terror, incluyendo Los extraños, El no nacido y Espíritus o Almas condenadas.

“Esta película se propone romper los límites entre el fenómeno de las redes sociales de formato corto y el contenido de formato largo”, dijo Kavanaugh. “Bryce es uno de los influencers más reconocidos y polarizadores con más de 50 millones de seguidores y con certeza será una estrella crossover. La película se adentra profundamente en la psique humana y en la sed de estrellato de la nueva generación, cuestionando ¿hasta dónde llegarían?. Será sangrienta, sombría y con certeza dará que hablar”

Daniel Herther, quien supervisa la producción y el desarrollo creativo en Proxima, será el productor ejecutivo. Antes de unirse a Proxima, Herther produjo el thriller de Nic Cage, Inconcebible y desempeñó roles ejecutivos en Relativity Media y Hollywood Gang de WB (300).

Esta será la primera vez que los fans pueden realmente invertir en un largometraje y participar en el lado positivo de la película a través de ESX.