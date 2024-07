Nace la primera bolsa de valores nativa en Bitcoin

Por staff

24/07/2024

(Argentina) La creciente adopción de Bitcoin en el mundo abre las puertas a la innovación y al desarrollo de propuestas que se adaptan a las necesidades del inversor moderno. El acceso a mercados financieros respaldados en criptoactivos transparentes y seguros ahora es una realidad. Bajo esa premisa nace Roxom, un equivalente a Wall Street global y completamente denominado en Bitcoin.

Dos argentinos, Borja Martel Seward, ex Lemon y actual CEO de Roxom, y Nicholas Damico, ex CTO de Bitpatagonia y actual CTO de Roxom, lideran el proyecto que busca llevar la economía Bitcoin al siguiente nivel. La plataforma ya levantó una inversión de U$S 4.3 millones y cuenta con el respaldo de grandes fondos de inversión y referentes de la industria financiera mundial como David Marcus (ex presidente de PayPal y creador de Facebook Libra), Daniel Rabinovich (COO de Mercado Libre) , Sebastián Serrano (CEO de Ripio), Draper Associates, Kingsway Capital, entre otros.

“Todas las monedas del mundo tienen sus mercados: el dólar tiene a Wall Street y la libra inglesa, al conocido como La City londinense. Sin embargo el Bitcoin, un serio competidor a ser la próxima moneda base del mundo por su neutralidad y escasez, todavía no ha desarrollado uno propio. Por eso creamos Roxom, un proyecto clave para acelerar el desarrollo de la economía Bitcoin. Nos enorgullece todo el apoyo que hemos recibido de inversores estratégicos que nos acompañaron en el pasado y vuelven a confiar en nosotros”, resumió Martel.

Al habilitar un mercado de acciones, deuda y futuros en Bitcoin, las empresas listadas de manera nativa en Roxom podrán pagar dividendos en Bitcoin o emitir deuda en Bitcoin (bonos), proporcionando una alternativa para generar rendimientos en esa criptomoneda. Por otro lado, al permitir que los inversores se conviertan en creadores de mercado vendiendo opciones o contratos de futuros, habilita la obtención de primas en Bitcoin, lo que esencialmente les generará un interés en esa moneda digital, algo que hasta ahora no era posible.

De esta forma, la plataforma busca crear mercados y herramientas para el sector cripto, potenciando las oportunidades para escalar las finanzas personales en términos de Bitcoin. En ese sentido, David Marcus, CEO de Lightspark, uno de los inversores de Roxom, destacó que “los mercados nativos en Bitcoin son clave para quienes ahorran en esta criptomoneda porque les otorga la posibilidad de acceder a una gran variedad de servicios financieros. Y Roxom representa un paso importante en esa dirección”.

Por su parte, Tim Draper, Managing Partner de Draper Associates, otro de los inversores de la plataforma, señaló que “Bitcoin se está convirtiendo rápidamente en la moneda de hecho en muchos lugares del mundo. Prevemos un futuro en el que la gente pensará en términos de Bitcoin para sus ahorros, ingresos y gastos. A medida que sustituya gradualmente al dólar estadounidense en los mercados internacionales, las personas tratarán de medir el valor de sus activos en esta criptomoneda. Roxom es pionera en esta transformación al construir la bolsa de Bitcoin”.

Roxom permitirá tener un mercado operativo de 24 horas, los 7 días de la semana. Si bien las acciones se rigen por el cronograma de funcionamiento del mercado tradicional, los futuros (perpetuos y opciones) están disponibles en todo momento. Esto significa, por ejemplo, que se puede invertir en oro, maíz, Tesla o criptodivisas de forma ininterrumpida directamente con Bitcoin.

Ver más: BID y bancos brasileños lanzarán un ETF para la Amazonia

Ver más: Cryptoeconomy: Proton presenta Proton Wallet, una cartera de Bitcoin más segura y fácil de usar

Ver más: ¿Estás pensando en invertir en Bitcoin en 2024? Lo que debes saber