Navegando por la evolución del mercado de la virtualización: ¿qué camino elegir?

Por Douglas Wallace, Gerente de Ventas Distrital, América Latina y el Caribe (Excepto Brasil) en Pure Storage





Los recientes cambios en las licencias de VMware tras la adquisición de Broadcom han impulsado el debate sobre enfoques alternativos para las cargas de trabajo virtualizadas. Una encuesta realizada en 2024 entre 110 clientes de VMware por el proveedor de soporte Rimini Street reveló que casi todos los encuestados (98 %) ya utilizaban, consideraban o planeaban alternativas para al menos una parte de sus instalaciones de VMware.



Sin embargo, el 79% afirmó que su software VMware con licencia actual satisface las necesidades de su negocio. La sustitución de las licencias perpetuas de VMware por un modelo de suscripción y la agrupación de productos VMware en un portafolio por parte de Broadcom podría no ser la mejor opción para todos.



Por lo tanto, no sorprende que algunas empresas estén evaluando alternativas. Sin embargo, no se trata de un cambio trivial, especialmente cuando se trata de la gestión, el almacenamiento y la protección de datos de esas máquinas virtuales.



¿Cuáles son las alternativas?





En general, las opciones se reducen a mantener VMware y mitigar los aumentos de costos buscando eficiencias en otros entornos, o migrando algunas o todas las cargas de trabajo de las máquinas virtuales desde VMware. Las alternativas a VMware incluyen migrar a un hipervisor diferente, ejecutar cargas de trabajo de máquinas virtuales en Kubernetes (en contenedores o no) o migrar cargas de trabajo de VMware a la nube.



La contenedorización es una alternativa sólida a la virtualización de servidores. En este caso, KubeVirt proporciona un entorno donde los desarrolladores pueden crear aplicaciones en contenedores y máquinas virtuales en paralelo. KubeVirt es una herramienta de código abierto que permite orquestar máquinas virtuales con Kubernetes.



Normalmente, Kubernetes está diseñado para contenedores, que son ligeros y portátiles, pero KubeVirt extiende Kubernetes para que también pueda administrar máquinas virtuales tradicionales en el mismo entorno utilizando las mismas herramientas y flujos de trabajo. Las ventajas incluyen menores costos de licencia y que la contenedorización está lista para aplicaciones nativas de la nube que pueden integrarse en entornos locales y en la nube.



Esto se suma a las ventajas de rapidez de implementación y escalabilidad que ofrecen los contenedores. El almacenamiento ha sido un desafío con los contenedores históricamente, ya que originalmente se concibieron como sin estado. Sin embargo, hoy en día existen soluciones de almacenamiento y protección de datos muy consolidadas para cargas de trabajo de Kubernetes, tanto para contenedores como para máquinas virtuales.



La clave aquí es buscar un proveedor que ofrezca una plataforma de gestión de datos diseñada para Kubernetes, que a la vez proporcione almacenamiento, protección de datos y orquestación de forma nativa para ese entorno. La capacidad de soportar KubeVirt a escala es importante para los escenarios que se describen aquí.



Ventajas y desventajas de migrar



Con todas las opciones disponibles, existen muchas ventajas potenciales al cambiar. Estas se centran en menores costos de licencia en plataformas alternativas, pero es necesario considerar seriamente otras áreas clave. Estas incluyen la gestión de las habilidades de su organización en la transición a un nuevo entorno, cómo integrar las dependencias existentes (como copias de seguridad, almacenamiento, redes, etc.) con una nueva capa de virtualización, si el hardware existente es compatible con el entorno de virtualización de destino y el costo de la migración en sí.



Independientemente de la ruta elegida, las organizaciones deberán considerar la sobrecarga de administración, el almacenamiento, la protección de datos y el costo de cualquier alternativa a VMware antes de tomar una decisión.



Sea cual sea el plan, elije el almacenamiento adecuado



Tanto si se mantiene con VMware como si se cambia a otra plataforma, su almacenamiento debe ser adecuado para evitar problemas de rendimiento. Las necesidades de rendimiento de las cargas de trabajo de las máquinas virtuales pueden variar, desde cargas de trabajo transaccionales e IA intensivas y altamente aleatorias con muchas lecturas y escrituras, hasta cargas de trabajo con mayor carga de lectura y secuenciales.



Por ello, los entornos virtualizados exigen almacenamiento capaz de gestionar grandes volúmenes de E/S aleatorias, con numerosas máquinas virtuales ejecutándose en cada nodo de cómputo. El almacenamiento flash es esencial para la mayoría de las configuraciones virtualizadas, ya que se adapta bien a estas demandas de E/S, pero también debe estar desagregado de la capa de cómputo. La capacidad de escalar la capacidad de cómputo y almacenamiento de forma independiente a medida que crece el volumen de datos no solo es extremadamente útil y rentable, sino que también permite el uso de los mismos sistemas de almacenamiento con múltiples soluciones de virtualización o contenedorización simultáneamente.



Dado que las cargas de trabajo de las máquinas virtuales varían desde E/S aleatorias e intensas (como IA y transacciones) hasta tareas secuenciales con mayor carga de lectura, el almacenamiento all-flash es la mejor opción debido a su mayor rendimiento, densidad y fiabilidad en comparación con otras opciones. Idealmente, elija un proveedor que ofrezca opciones desde soluciones de ultra-alto rendimiento hasta soluciones rentables de alta densidad como QLC flash.





El resultado final en el mercado de la virtualización





Las empresas que buscan una alternativa a VMware pueden migrar a un hipervisor diferente o adoptar la contenedorización. Sea cual sea el camino que elijan, existen importantes beneficios, pero no es una decisión que deba tomarse a la ligera, ya que el nuevo entorno debe adaptarse a las dependencias existentes en materia de copias de seguridad, almacenamiento y otras áreas clave de la infraestructura. A medida que estas organizaciones adoptan soluciones más nuevas que pueden ejecutarse en paralelo con VMware, es importante priorizar la flexibilidad y la facilidad de uso para reducir los gastos administrativos que supone ejecutar varias plataformas simultáneamente.