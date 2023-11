¿Necesitás un préstamo? Galicia y Alprestamo te lo hacen fácil

Por staff

22/11/2023

Desde la integración de Galicia al marketplace de productos financieros Alprestamo, en junio de 2023, cada vez son más las personas que pueden obtener créditos personales de hasta $12.000.000 con las mejores tasas del mercado. El banco se sumó a la plataforma hace tan solo unos meses y los frutos de la alianza comercial ya son evidentes con más de $400.000.000 colocados. Julián Sanclemente, CEO de Alprestamo asegura que “los datos señalan un incremento en el volumen de ventas de más de 700%, con $152.000.000 colocados solo en el último mes y con tickets promedios mayores a $300.000. Es por eso que estamos muy entusiasmados de poder seguir trabajando y seguir contribuyendo en el acceso al crédito de millones de personas que de otra forma quedarían excluidas”.

Uno de los principales objetivos del acuerdo comercial es expandir la inclusión financiera a través de facilitar el acceso al crédito de una forma 100% online, autogestiva y con tasas competitivas. Además, todas las personas pueden simular su préstamo real-time y, en caso de decidir avanzar, es posible aceptarlo en el acto, con desembolso inmediato.

El éxito de esta alianza se refleja no solo en haber alcanzado el objetivo inicial de $150.000.000, sino que fue superado ampliamente. Y, lo más significativo es que el 20% de las personas que accedió a un préstamo, no tenían historial crediticio en el sistema financiero, es decir que nunca habían tomado un compromiso crediticio. Además, a partir de este acuerdo, los usuarios no bancarizados cuentan con la posibilidad de abrir cuentas sin costo y únicamente con DNI, siendo otra forma más de ingresar al sistema financiero. Esto demuestra un paso más hacia la consolidación del propósito de la inclusión financiera.

Por otra parte, esto también da cuenta que el trabajo conjunto entre jugadores del ecosistema fintech con el sistema bancario es el camino de la transformación digital, acompañado de cambios de hábitos de la sociedad y la inclusión. Este es solo un ejemplo de partnership entre ambos sectores que favorece sin dudas a las necesidades de las personas.

Galicia se caracteriza por brindar propuestas personalizadas con soluciones digitales, simples y seguras para poder mejorar el día a día de más personas. Por su parte, la misión de Alprestamo es facilitar el acceso a productos financieros a millones de personas. Desde hace más de 5 años conectan a usuarios con entidades financieras, bancarias y fintech para que puedan obtener opciones de préstamos, tarjetas, seguros, asistencias, cuentas y otros servicios de forma fácil, rápida y segura.

Cómo obtener un crédito

Disponer de un crédito de Galicia a través de Alprestamo es muy sencillo y se puede obtener en simples pasos:

1. Ingresar al marketplace y completar un formulario con datos básicos solicitados.

2. Leer atentamente la oferta de las propuestas financieras donde se visualizará la del Banco Galicia.

3. Hacer click en la card para ver la oferta personalizada del Banco Galicia y será redirigido.

Para poder hacer uso de esta herramienta no es necesario ser cliente del banco, todos los usuarios de la plataforma pueden acceder y simular su crédito en el momento de forma sencilla y 100% online.

Esta alianza facilita que las personas puedan encontrar y acceder a productos acorde a su perfil crediticio.

