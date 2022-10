Necxt abre vagas para contratação de profissionais com mais de 50 anos

Por staff

31/10/2022

A Necxt, empresa do Grupo Stefanini, especializada em Customer Experience (CX) e atendimento ao cliente, abre cerca de 40 vagas para a contratação de profissionais com mais de 50 anos. As inscrições devem ser realizadas até o dia 3 de novembro. A iniciativa faz parte do programa + Experiência, criado em 2021 pela companhia para empregar e capacitar pessoas com 50 anos ou mais, que poderão atuar na área de atendimento ao cliente. Hoje, a faixa etária representa 10% do quadro total da companhia.

O objetivo é promover e amplificar a inclusão desses profissionais, trabalhar a diversidade geracional e abrir espaço para um diferencial pouco valorizado que é trazer para dentro da empresa mais conhecimento e experiência. Além disso, a ação dá oportunidade para aqueles que querem exercer suas habilidades profissionais adquiridas ao longo de suas carreiras.

“Já tivemos um retorno considerável desde o início da implantação do nosso programa + Experiência. Ampliá-lo é uma satisfação muito grande para nós que acreditamos no potencial e na entrega desses profissionais, que ensinam e aprendem o tempo todo, além de transmitirem aos mais jovens o valor da resiliência e da obstinação”, afirma Luiz Iannini, CEO da Necxt, que recentemente foi eleito executivo do ano pelo PrêmioABT, pela forte liderança no setor e contribuição no desenvolvimento da atividade de relacionamento com o cliente.

Ver mais: Usando RCE para descobrir chaves criptográficas codificadas nos PLCs Siemens SIMATIC S7-1200/1500

“Nessa faixa etária, a experiência deve ser valorizada e aplicada no ambiente corporativo. Identificamos o perfil de profissionais atenciosos e bons ouvintes durante o contato com o público, fazendo um atendimento humanizado e qualitativo. O retorno tem sido muito positivo”, explica Natália Colomina, gerente de Gente e Cultura da Necxt.

O programa conta com um conteúdo de treinamento específico para os integrantes do + Experiência, com informações que ensinam desde o básico, incluindo como ligar o computador, de que forma agir se der algum problema na senha, como desbloquear recursos necessários até como realizar o atendimento da melhor maneira. Este material de consulta está disponível por meio da Academia Stefanini, ecossistema interno de cursos e palestras, e pode ser acessado a qualquer momento.