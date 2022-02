Negocios: 5 tips para vender más en Carnaval

Por staff

21/02/2022

Estamos a días del carnaval, la festividad que consagra a millones de personas de todo el mundo y viste de colores a las calles de ciudades grandes y pequeñas. Esta jornada acapara la atención ciudadana, por lo que es una fecha ideal para que los negocios generen acciones estratégicas y aumenten sus ventas.

Por supuesto que esto no sucede solo en carnaval: navidad, año nuevo, San Valentín y otras fechas importantes vienen como anillo al dedo para crear campañas comerciales. Lo que hay que tener en cuenta es la especificidad de cada evento, sus características, para adaptarse a ellas y, a partir de allí, armar una plan de marketing exitoso.

Para saber más sobre cómo aprovechar el carnaval, consultamos a especialistas de DonWeb, la empresa de web hosting y registro de dominios líder en Latinoamérica, que lanzó recientemente su campaña “Carnaval de descuentos”. Desde su equipo de marketing, compartieron 5 tips fundamentales para aumentar las ventas en eventos populares:

Sorprender a primera vista: adaptar el negocio a la estética del evento

No tiene mucho sentido crear una campaña y que luego, cuando el usuario ingrese al negocio online, no encuentre nada referido a la misma. Por lo tanto, la primera recomendación es ambientar la página web o tienda online. En el caso de Carnaval, se recomienda usar diferentes colores y elementos típicos de la fiesta: antifaces, gorros, guirnaldas, plumas, comparsas, etc. Adaptar la web a la estética carnavalesca transmitirá alegría y le brindará un sentimiento nuevo al cliente.

Lo mismo se aconseja para las redes sociales y los demás canales de comunicación. El objetivo es lograr una homogeneidad en la estética y que los usuarios se sientan en carnaval en cualquier plataforma en la que naveguen.

Si hay fiesta, hay regalos: ofrecer promociones

No es una regla inquebrantable, pero siempre es buena idea agasajar a los clientes. Estos eventos se pueden utilizar para ofrecer descuentos, promociones, combos 2×1 o regalos especiales que “mimen” a quienes acompañan al negocio durante todo el año. A su vez, sirven para llegar a un nuevo público e invitarlo a hacer su primera compra.

Hay que tener en cuenta que no es necesario que todos los servicios o productos estén en promoción. La recomendación es elegir estratégicamente a cuáles aplicarles una rebaja. DonWeb, por ejemplo, en este carnaval eligió ofrecer descuentos en Web Hosting Emprendedor, Hosting WordPress Advance, EnvíaloSimple (su plataforma de email marketing) y cloud. Además, armó combos promocionales: 2×1 en dominios y el pack “Web Hosting + SSL + Dominio” a un 25% off. Podés conocer todas las ofertas ingresando aquí.

El correo no pasa de moda: hacer email marketing

Aunque creas que el email ha quedado obsoleto, las estadísticas marcan todo lo contrario. Según un estudio de Hubspot, en el 2021 hubo 3900 millones de personas que utilizaron a diario el email a nivel mundial. Asimismo, el informe resalta: “Los marketers que envían campañas de email segmentadas consiguen un incremento de hasta el 760% en los ingresos generados”.

Si aún no te comunicás con tus clientes mediante email marketing, este es un buen momento para comenzar. En fechas festivas y comerciales, los consumidores suelen estar más atentos a los emails ya que saben que llegarán promociones. Esto es una ventaja para los negocios. Además, actualmente armar campañas de email es muy sencillo e intuitivo. Las herramientas de email marketing ofrecen diseños que facilitan y agilizan la tarea. Para carnaval, no te olvides de aprovechar las plantillas personalizadas y crear emails con una estética festiva.

Soporte seguro: garantizar la conectividad

Los negocios que realizan campañas comerciales en fechas específicas, suelen recibir un tráfico de visitas mayor a los niveles normales. Por tal motivo, el cuarto tip es asegurar que el soporte técnico garantice la conectividad y la velocidad de navegación en la web. ¡Brindar una buena experiencia de usuario es crucial!

Existen distintos tipos de hosting (alojamientos web) que se adaptan a las necesidades de los proyectos online. Si tenés un plan básico y notás que tu página web comienza a andar más lenta, es una señal de que pronto deberás pasar a un hosting con más recursos. También es importante garantizar la seguridad de las personas: tener un certificado de seguridad SSL en la web es sumamente importante cuando se compra y vende en Internet.

Más allá de vender: aprovechar las redes sociales

Los clientes están en las redes sociales, por lo que los negocios también deben estarlo. ¡Pero, atención! Las personas no ingresan a las redes para comprar, sino para divertirse, conversar, despejar la cabeza y distraerse con un video gracioso. Los negocios deben entender esta dinámica para generar acciones acordes. Ello no quiere decir que no se pueda vender, pero sí es aconsejable dejarlo en un segundo plano.

Hacer juegos en storys, compartir contenido de valor relacionado a los productos o servicios, crear reels, mostrar el local (si lo hay) y dialogar con los usuarios, son algunas estrategias que ayudan a conectar con las personas en las redes sociales. Todo esto, por supuesto, puede estar acompañado por una acción de venta, pero el objetivo aquí no es directamente vender. Primero hay que captar la atención, para luego invitar a comprar.