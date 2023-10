Neobanco para inmigrantes en Europa se lanza en España

17/10/2023

Íkualo, primer centro financiero para inmigrantes residentes en Europa, ha anunciado su llegada y planes de negocio para España, país desde el que iniciará operaciones en noviembre y desde el que comenzará su expansión internacional por el continente europeo.

El neobanco, que cuenta con la licencia de entidad de dinero electrónico europea, permitirá a sus usuarios abrir una cuenta bancaria online solo con el pasaporte en 7 minutos, así como disponer de una tarjeta en formato físico.

Según datos de la propia compañía, en Europa hay actualmente más de 23 millones de inmigrantes que no pueden pagar con tarjeta debido a su estado migratorio y se estima que para el año 2030 habrá cerca de 53 millones de personas en esta situación de exclusión financiera.

Diferentes productos financieros

Los requisitos para abrirse una cuenta con Íkualo son 3: residir en Europa, tener el pasaporte en vigor y pasar un proceso de verificación de identidad (KYC – “Know your client”). Una vez dispongan de su cuenta bancaria, los clientes de Íkualo podrán, además de contar con una tarjeta de débito, acceder a diferentes soluciones y productos financieros como: microcréditos, transferencias de dinero internacionales, pagos de facturas desde Europa, seguros de repatriación, recargas de móviles prepago desde Europa, compra de productos de supermercado desde Europa con entrega en una hora en su país de origen y créditos hipotecarios para la compra de una vivienda en su país de origen.

Persiguen abrir 50.000 cuentas en su primer año en España

En su primer año de operación en España, esperan poder abrir más de 50.000 cuentas bancarias y ayudar a personas inmigrantes a realizar más de 35.000 envíos de dinero y 45.000 pagos de servicios de agua, luz, teléfono, gas… Además, desde la compañía prevén conceder alrededor de 30.000 microcréditos y 35.000 seguros de repatriación.

España será el mercado estratégico desde donde iniciarán su expansión por Europa. En este sentido, la firma espera poder empezar a operar próximamente en los mercados de Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, Alemania y Holanda.

37.000 usuarios en lista de espera

Si bien algunas Fintech se presentan como alternativas bancarias para inmigrantes, Íkualo ha trabajado para construir un completo centro financiero con soluciones y recursos ampliados para inmigrantes residentes en Europa, lo que diferencia los servicios de esta ‘SuperApp’ financiera con los de cualquier otra.

La idea de crear Íkualo, que ya cuenta con 37.000 usuarios en lista de espera para poder abrir su cuenta bancaria, surge de la propia experiencia de su fundador, Harold Correa, y de una importante vocación por ayudar a las personas que se enfrentan a la exclusión financiera debido únicamente a su estado migratorio, sin otro objetivo que promover la inclusión y el acceso a servicios y productos financieros diseñados de forma específica para cubrir las necesidades de la creciente población migrante.

De esta forma y en palabras de Harold Correa, fundador y CEO de Íkualo: “después de trabajar en 7 países de Europa me encontré que el 98% de los inmigrantes a los que visitaba no tenían una cuenta bancaria en este continente, dado que los bancos no les permitían abrir una cuenta con su pasaporte. Una población sin acceso a la banca es una población con posibilidades limitadas. Recorrimos 62 bancos hasta obtener una licencia que nos permitiese realizar la apertura de cuentas a los clientes con solo el pasaporte, sin importar su estatus migratorio. A partir de ahí, nuestros esfuerzos se centraron en construir el primer centro financiero para inmigrantes en Europa”.

