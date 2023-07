Netflix da otro manotón de ahogado. Te contamos que planea

Por staff

05/07/2023

Tras el bloqueo de las contraseñas, Netflix suma otra medida para retener y atraer usuarios: Transmitir series de otras plataformas. Un acuerdo que ha alcanzado con Warner Bros Discovery para trasladar series de HBO Max hacia su servicio.

Mediante una publicación en redes sociales, Netflix aseguró que, desde ahora, la aclamada serie de comedia dramática, Insecure, estará disponible para sus suscriptores en el mercado estadounidense. De igual manera, la plataforma de streaming confirmó que otras producciones como Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under y Ballers pronto llegarán a su servicio y que los suscriptores fuera de Estados Unidos podrán transmitir True Blood desde sus propiedades digitales.

Warner Bros Discovery ya ha compartido su contenido con otras empresas como Los Soprano y Six Feet Under que pueden verse en Prime Video de Amazon. Así como Sex and The City en TBS.

La estrategia está lejos de ser nueva dentro del negocio del streaming. Sin embargo, se trata de un modelo de negocio que comienza a convertirse en el estándar del sector, tras un patrón que, por años, estuvo respaldado por exclusivas.

No solo series

Netflix está incursionando en el mundo de los deportes en directo, un nuevo campo de batalla entre los servicios de transmisión. Aunque tradicionalmente se ha enfocado en películas y series, ahora está planeando transmitir un torneo de golf de celebridades lleno de acción y emoción. Este movimiento coloca a Netflix en competencia directa con otros servicios como Apple TV Plus y Paramount Plus, que ya transmiten importantes eventos deportivos en directo.

Según Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, la compañía no está en contra de los deportes, pero está enfocada en obtener ganancias. Este torneo de golf ofrece una oportunidad para que Netflix explore nuevas vías de negocio, como la publicidad, que todavía está en sus primeras etapas.

Anuncios con narrativa

Netflix tiene otra medida con respecto a los anuncios, la de dotar a los mismos de narrativa para fidelizar y aumentar los ingresos por usuarios.

La idea es brindar anuncios con un formato de serie de hasta 15 episodios para que los usuarios vean más publicidades. Esta idea se fundamenta en el poder que tiene Netflix para rastrear lo que están viendo los usuarios.

Los anuncios no serán estáticos ni repetitivos para enganchar a los usuarios como si de una nueva serie se tratara.

Netflix ya gana más dinero por usuario con su suscripción con publicidad que con la estándar.

