NETFLIX: estudios revelan cuántos cancelarán su cuenta si cambia las reglas

Por staff

09/06/2022

Preguntamos a personas de toda España por sus hábitos de uso de Netflix en particular. Los resultados no nos sorprenden: en la mayoría de las comunidades autónomas, más de la mitad de los usuarios no ven Netflix con una cuenta que pagan ellos mismos. En tan solo 5 comunidades, este número baja del 50%, aunque se mantiene por encima del 40%.

La comunidad autónoma más generosa es Navarra, donde un 75% de sus usuarios utilizan la cuenta de otra persona, seguida de Asturias (67%), Cataluña (59%), Andalucía (58%) y Castilla-La Mancha (57%).

En el otro extremo, la lista de comunidades donde menos se comparte Netflix está encabezada por las Islas Baleares, donde solo un 42% ve Netflix con una cuenta que no es suya. El ranking se completa con Cantabria (43%), Aragón (43%), Galicia (45%) y Comunidad Valenciana (45%).

Desgraciadamente, de La Rioja y de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, no pudimos obtener una muestra representativa ni suficientes datos; por eso, muy a nuestro pesar, decidimos excluir a estas regiones de nuestro estudio.

¿Compartir es vivir?

En total, un 54% de los españoles encuestados usan el Netflix de otra persona. De este total, el 84% afirmaron que no pagarían su propia suscripción si Netflix prohibiese compartir la cuenta. Así que, ahora que la compañía ha anunciado que cobrará por tener varios perfiles, puede que se esté enfrentando a perder todavía más usuarios, al menos en España.

De hecho, es posible que muchas personas que ahora tienen su propia cuenta y la comparten con otro se den de baja si tienen que dejar de dividir gastos: el precio medio que los españoles estarían dispuestos a pagar es de 17,71€, un precio menor al del plan premium de Netflix, de 17,99€.

De ese 46% que paga por su propia suscripción, el 67% comparte la cuenta con amigos o familiares. Podríamos pensar que igual lo hacen para conseguir algo a cambio, pero resulta que lo hacen por pura generosidad: solo un 30% piden que les devuelvan el favor dándoles acceso a otro servicio de streaming.

De media, en España se comparte la cuenta de Netflix con 2,9 personas, una media superior a otros países donde hemos realizado un estudio similar: 2,3 en EE.UU y 2,7 en Italia.

Metodología

En mayo de 2022 realizamos una encuesta en la que participaron 1,056 españoles. Se les preguntó sobre su cuenta de Netflix y otros hábitos de uso de esta y otras plataformas de streaming. El ingreso anual medio de los hogares de los participantes es de 28.469 €.

La Rioja, Ceuta y Melilla fueron excluidas del estudio por falta de datos.