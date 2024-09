NetSuite amplía las capacidades de IA

(EEUU) Oracle NetSuite lleva más de 25 años ayudando a las organizaciones a crecer, ampliarse y adaptarse a los cambios. NetSuite es un sistema integral que abarca desde las finanzas y la planificación de recursos empresariales (ERP) hasta la gestión de inventarios, los recursos humanos, la automatización de servicios profesionales y el comercio omnicanal. Más de 38 000 clientes de 219 países y territorios dependientes utilizan esta solución.

Este mes, anunció una serie de actualizaciones de producto y actualizaciones de la IA en toda la suite para ayudar a las organizaciones a aumentar su eficiencia y acelerar su crecimiento.

Las recientes innovaciones se basan en las funcionalidades integrales de IA (por ejemplo, la IA generativa) incluidas en NetSuite, a las que agregan nuevas y potentes actualizaciones, nuevas integraciones de socios, funcionalidades actualizadas de gestión de proyectos, mejoras de la experiencia del usuario, nuevos recursos de formación y una oferta de beneficios integrada.

“Diseñamos NetSuite para que constituyera la base del crecimiento empresarial, con una plataforma que puede evolucionar y expandirse para satisfacer necesidades cambiantes y un modelo de datos que conecta todo el negocio de los clientes“, explica Evan Goldberg, fundador y vicepresidente ejecutivo de Oracle NetSuite. “Continuamos ampliando las funcionalidades de NetSuite para reforzar aún más esa base. A medida que los clientes amplían su negocio en NetSuite, las innovaciones de IA y las optimizaciones de los flujos de trabajo les ayudan a obtener información más valiosa, mejorar su productividad y simplificar la colaboración”.

Con el fin de ayudar a los clientes a obtener conocimientos para fundamentar su toma de decisiones, identificar oportunidades de crecimiento y resolver sus desafíos empresariales, NetSuite presenta innovaciones en toda su suite. Las más recientes funcionalidades incluyen:

-Actualizaciones de la IA en toda la suite: ayudan a las organizaciones a incrementar su eficiencia, mitigar los riesgos y alcanzar sus objetivos más rápido. Con la gestión de excepciones financieras, un nuevo asistente digital en NetSuite SuiteAnalytics y herramientas para mejorar la calidad del contenido generado por IA e integrar IA generativa en las extensiones de NetSuite, los clientes pueden extraer más valor de la suite. Para obtener más información sobre las últimas actualizaciones de IA de NetSuite, consulta: Oracle NetSuite acelera el desarrollo, los procesos y la obtención de información valiosa con nuevas soluciones de IA.

– NetSuite Connector for Salesforce: ayuda a los clientes a compartir datos automáticamente entre NetSuite y Salesforce. Con un flujo de datos en tiempo real, los clientes pueden alinear los datos de ambas aplicaciones para ampliar su visibilidad de los detalles de los pedidos y de la satisfacción de estos, así como de la información financiera, y de contacto de los clientes; acelerar los procesos de reconocimiento de ingresos y de pedido a caja; y tomar decisiones más fundamentadas. Para obtener más información sobre NetSuite Connector for Salesforce, consulta: NetSuite Connector for Salesforce ayuda a las organizaciones a extraer más valor de sus datos.

-NetSuite Analytics Warehouse: ayuda a las organizaciones a acelerar el análisis de datos y a obtener información contextual con nuevas funcionalidades de IA integradas. Con actualizaciones que permiten identificar impulsores de negocio, predecir escenarios como abandono de clientes y desabastecimientos de inventario, y modelos personalizados de machine learning, los clientes pueden descubrir oportunidades para mejorar su eficiencia e impulsar su crecimiento. Para obtener más información sobre las actualizaciones de NetSuite Analytics Warehouse, consulta: NetSuite expande las funcionalidades de IA de NetSuite Analytics Warehouse.

-NetSuite Enterprise Performance Management (EPM): ayuda a las organizaciones a optimizar sus informes financieros y a aprovechar rápidamente las oportunidades de crecimiento. Con actualizaciones que ofrecen IA generativa para informes descriptivos, narrativas basadas en