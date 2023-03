NICE anuncia fortes resultados em 2022

06/03/2023

A NICE anunciou os resultados do quarto trimestre e de 2022. Conheça dos destaques:

4º trimestre de 2022

GAAP NÃO-GAAP Receita total de US$ 568,6 milhões, um aumento de 10% Receita total de US$ 568,6 milhões, um crescimento de 10% (US$ 575,8 milhões em moeda constante, um aumento de 12%) Receita de nuvem de US$ 358,9 milhões, um crescimento de 26% Receita da nuvem de US$ 358,9 milhões, um aumento de 26% (US$ 361,4 milhões em moeda constante, aumento de 27%) Margem bruta em nuvem de 64,5% em comparação com 60,7% no mesmo período de 2021 Margem bruta em nuvem de 70,5%, em comparação com 68,2% no ano passado Margem bruta total de 68,2%, contra 67,9% no mesmo período de 2021 Margem bruta de 72,6%, contra 73% no mesmo período de 2021 Lucro operacional de US$ 87,8 milhões, com crescimento de 35% Lucro operacional de US$ 162,8 milhões, um crescimento de 12% A margem operacional foi de 15,4% em comparação com 12,6% no mesmo período de 2021 A margem operacional foi de 28,6%, ante 28,2% no mesmo período de 2021 Lucro por ação foi de US$ 1,07, um aumento de 41% Lucro por ação de US$ 2,04, um aumento de 18% O fluxo de caixa operacional cresceu 57% e fechou em US$ 176,7 milhões

Destaques financeiros de 2022



GAAP NÃO-GAAP Receita total de US$ 2.181,3 bilhões, um aumento de 14% Receita total de US$ 2.181,3 bilhões, um crescimento de 13% (US$ 2.204,1 bilhões em moeda constante, alta de 14%) Receita da nuvem de US$ 1.295,3 bilhão, um crescimento de 27% Receita da nuvem de US$ 1.295,3 bilhões, um aumento de 27% (US$ 1.303 bilhões em moeda constante, alta de 27%) Margem bruta da nuvem de 63,5% em comparação com 59,7% de 2021 Margem bruta da nuvem foi de 70% em comparação com 67,7% em 2021 Margem bruta total de 68,7%, contra 67,5% em 2021 Margem bruta de 73,1%, contra 72,6% 2m 2021 Lucro operacional de US$ 335,2 milhões, um crescimento de 27% Lucro operacional foi de US$ 625,1 milhões, um aumento de 15% Margem operacional de 15,4% em comparação com 13,7% em 2021 Margem operacional de 28,7%, ante 28,2% em 2021 Lucro por ação de US$ 4, um aumento de 34% Lucro por Ação de US$ 7,62, com alta de 17% Crescimento de fluxo de caixa operacional de 4%, totalizando US$ 479,7 milhões

“2022 foi um ano marcante para a NICE, coroado por fortes resultados do quarto trimestre no qual superamos o limite de nossa faixa de orientação, com crescimento de receita total de 14% em moeda constante, bem como ganhos por ação com crescimento de 17%. Os excelentes resultados, juntamente ao crescimento adicional da lucratividade, forte fluxo livre de caixa e um balanço patrimonial sólido, nos fornecem a posição financeira líder do setor para continuar a expandir os negócios, aumentar a lucratividade e expandir ainda mais nossa liderança competitiva em todos os mercados”, disse Barak Eilam, CEO da NICE.

“Estamos em uma posição operacional competitiva vencedora, inovadora e financeiramente estável. Este cenário nos oferece oportunidades significativas para capturar um mercado grande e em expansão. Essas oportunidades incluem expansão da nuvem, demanda acelerada por plataformas completas, a ascensão da IA e um momento competitivo favorável”, explica Eilam.

Destaques financeiros GAAP para o quarto trimestre e ano completo encerrado em 31 de dezembro:

Receitas: as receitas totais do quarto trimestre de 2022 aumentaram 10%, para US$ 568,6 milhões, em comparação com US$ 515,5 milhões no quarto trimestre de 2021.

As receitas totais de 2022 aumentaram 14%, para US$ 2.181,3 bilhões, em comparação a US$ 1.921,2 bilhões em 2021.

Lucro bruto: o lucro bruto do quarto trimestre de 2022 foi de US$ 387,6 milhões em comparação a US$ 350,2 milhões no quarto trimestre de 2021. A margem bruta do quarto trimestre de 2022 foi de 68,2%, em comparação a 67,9% no quarto trimestre de 2021.

O lucro bruto do ano foi de US$ 1.497,6 bilhão, em comparação a US$ 1.296,7 bilhão em 2021. A margem bruta do ano de 2022 foi de 68,7%, comparados aos 67,5% de 2021.

Lucro operacional: o lucro operacional do quarto trimestre de 2022 foi de US$ 87,8 milhões, em comparação com US$ 65,1 milhões no quarto trimestre de 2021. A margem operacional do quarto trimestre de 2022 foi de 15,4%, em comparação com 12,6% no quarto trimestre de 2021.

A receita operacional total de 2022 foi de US$ 335,2 milhões, em comparação a US$ 263,9 milhões de 2021. A margem operacional de 2022 foi 15,4%, contra 13,7% em 2021.

Lucro líquido: o lucro líquido do quarto trimestre de 2022 foi de US$ 71,2 milhões em comparação A US$ 51,2 milhões no quarto trimestre de 2021. A margem de lucro líquido do quarto trimestre de 2022 foi de 12,5% em comparação com 9,9% no quarto trimestre de 2021.

O lucro líquido de 2022 foi de US$ 265,9 milhões, em comparação A US$ 199,2 milhões no ano de 2021. A margem de lucro líquido de 2022 foi de 12,2% em comparação com 10,4% no ano de 2021.

Lucro por ação: o lucro por ação no quarto trimestre de 2022 teve um crescimento de 41% para US$ 1,07, em comparação a US$ 0,76 no quarto trimestre de 2021.

O lucro por ação de 2022 aumentou 34% para US$ 4, em comparação a US$ 2,98 do ano anterior.

Fluxo de caixa operacional e saldo de caixa: o fluxo de caixa operacional do quarto trimestre de 2022 foi de US$ 176,7 milhões e o fluxo de caixa operacional foi de US$ 479,7 milhões. No quarto trimestre, US$ 24,5 milhões foram usados para recompras de ações e, durante 2022, US$ 144,9 milhões foram usados para recompras de ações.

Em 31 de dezembro de 2022, o total de caixa e equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo era de US$ 1.571,5 bilhão. Nossa dívida líquida de um instrumento de hedge, era de US$ 542,4 milhões, resultando em caixa líquido e investimentos de US$ 1.029,1 bilhão.

Destaques financeiros não-GAAP para o quarto trimestre e o ano encerrado em 31 de dezembro:

Receitas: as receitas totais do quarto trimestre de 2022 aumentaram 10%, para US$ 568,6 milhões (aumento de 12% em moeda constante, para US$ 575,8 milhões) em comparação a US$ 515,5 milhões no quarto trimestre de 2021.

As receitas totais de 2022 aumentaram 13%, para US$ 2.181,3 bilhões (aumento de 14% em moeda constante, para US$ 2.204,1 bilhões) em comparação com US$ 1.925,7 bilhão no ano de 2021.

Lucro bruto: o lucro bruto não-GAAP do quarto trimestre de 2022 aumentou para US$ 412,6 milhões em comparação com US$ 376,4 milhões no quarto trimestre de 2021. A margem bruta não-GAAP do quarto trimestre de 2022 foi de 72,6%, em comparação com 73,0% no quarto trimestre de 2021.

O lucro bruto de 2022 foi de US$ 1.594,6 bilhão, em comparação com US$ 1.397,6 bilhão em 2021. A margem bruta de 2022 foi de 73,1% em comparação com 72,6% em 2021.

Receita operacional: aumento para US$ 162,8 milhões, em comparação a US$ 145,6 milhões no quarto trimestre de 2021. A margem operacional não-GAAP do quarto trimestre de 2022 foi de 28,6%, em comparação a 28,2% no quarto trimestre de 2021.

A receita operacional de 2022 foi de US$ 625,1 milhões, comparado a US$ 543,9 milhões em 2021. A margem operacional de 2022 foi de 28,7%, comparado a 28,2% no ano anterior.

Lucro líquido: aumento para US$ 135,3 milhões em comparação a US$ 116,7 milhões no quarto trimestre de 2021. A margem de lucro líquido não-GAAP do quarto trimestre totalizou 23,8% em comparação a 22,6% no quarto trimestre de 2021.

O lucro líquido de 2022 foi de US$ 506,8 milhões, em comparação a US$ 436,3 milhões no ano anterior. A margem do lucro líquido foi de 23,2% em comparação a 22,7% em 2021.

Lucro por ação: o lucro por ação não GAAP do quarto trimestre de 2022 aumentou 18% para US$ 2,04, em comparação a US$ 1,73 no quarto trimestre de 2021.

O lucro por ação em 2022 aumentou 17%, para US$ 7,62, em comparação a US$ 6,52 em 2021.

Orientação para o primeiro trimestre e o ano inteiro de 2023:

A empresa planeja finalizar realizar integralmente o processo de recompra de ações de US$ 250 milhões até o final de 2023.

Com a expectativa de crescimento da receita de nuvem ano a ano na faixa entre 22% e 25% para 2023, a empresa está fornecendo a seguinte receita total e orientação de EPS:

Primeiro trimestre de 2023

Espera-se que as receitas totais não-GAAP deste período estejam na faixa de US$ 559 milhões a US$ 569 milhões, o que representa um crescimento médio de 7% ano a ano.

Espera-se que os ganhos por ação não-GAAP do primeiro trimestre de 2023 estejam na faixa de US$ 1,92 a US$ 2,02, representando um crescimento médio de 9% ano a ano.

Ano de 2023

Espera-se que as receitas totais não-GAAP do ano de 2023 fiquem na faixa de US$ 2.345 bilhões a US$ 2.365 bilhões, o que representa um crescimento médio de 8% em comparação a 2022.

Os ganhos por ação não-GAAP em 2023 devem ficar entre US$ 8,28 e US$ 8,48, o que representa um crescimento médio de 10% em comparação a 2022.