NICE participa da segunda edição do BB Digital Week

Por staff

16/11/2023

A NICE, pioneira em soluções de Contact Center na nuvem por meio de sua plataforma CXone e líder do Quadrante Mágico do Gartner em Contact Center as a Service (CCaaS) pelo 9º ano consecutivo, estará presente na segunda edição do BB Digital Week, que será realizado de 21 a 23 de novembro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O evento sobre tecnologia, inovação, negócios e sustentabilidade terá como tema “Digitalizando o futuro: empoderando pessoas, explorando experiências e conectando negócios”.



No primeiro dia do evento (21/11), a Diretora de Soluções Avançadas da NICE, Ingrid Imanishi, estará na trilha de Inovação, no período da tarde, participando do workshop “Como a IA pode potencializar a experiência do cliente”. O tema central na sessão conjunta com a A5 Solutions será pautado pela IA generativa como mecanismo transformador da experiência de clientes, colaboradores e macas.



Já no dia 22, a partir das 15h05, Ingrid participará do painel “Cliente interno é mais do que cliente no BB”, idealizado por Neidja Ribeiro, profissional de CX do BB, com foco na melhor experiência do cliente interno da Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio (DISEC). Neidja representa também os grupos auto-organizados BB Black Power e Negras na CX.



“A conexão intrínseca entre experiência de clientes e colaboradores é a linha mestra desse painel inspirado no sucesso das iniciativas de voz do cliente e do colaborador, que alavancaram um salto significativo nos índices de satisfação entre o primeiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2023. Espero contribuir na discussão de como tecnologias disponíveis hoje permitem escalar a personalização para dezenas de milhões de clientes e dezenas de milhares de colaboradores como é o caso do BB”, destaca Ingrid.

O BB Digital Week será gratuito e aberto à participação do público em geral.

SERVIÇO:

BB DIGITAL WEEK (BBDW)

Evento do Banco do Brasil sobre tecnologia, inovação, negócios e sustentabilidade.

Data: 21, 22 e 23 de novembro

Horário: das 9h às 18h

Inscrições: pelo site www.bbdw.com.br (as vagas são limitadas)

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ver mais: Prove Identity expande presença no Brasil e faz parceria com a Elo

Ver mais: Solução da Topaz atende à nova resolução do Bacen de combate a fraudes

Ver mais: Orys faz parceria para oferta e adoção de Workplace Google entre seus clientes