Nicolas Loufrani y el legado de la ‘’carita sonriente’’

Por staff

27/09/2024

(Global) Hoy hablamos de Nicolas Loufrani, actual CEO de The Smiley Company e hijo del reconocido periodista francés y creador del emblemático rostro sonriente, Franklin Loufrani. Examinaremos la evolución de Smiley a lo largo de los años, viendo cómo ha sido símbolo de diversos movimientos culturales, los inicios del logo y las protecciones de su marca registrada.

Empecemos por el principio: Franklin Loufrani ideó el icónico logotipo, reconocido hoy en todo el mundo como ‘’Smiley’’, para una campaña de noticias positivas presentada en la portada del tabloide francés France Soir. Lanzada como parte de la campaña ‘’Take the Time to Smile’’, el logo de Smiley rápidamente ganó popularidad, satisfaciendo la necesidad de más positividad entre los lectores.

La campaña Take the Time to Smile entretenía al lector con historias frescas y divertidas, ofreciendo una distracción muy necesaria en los sombríos años 70, casi al final de la Guerra de Vietnam. Simple pero esperanzador, este logotipo ha permanecido intacto desde entonces, siendo el protagonista de varios movimientos, desde el amor libre hasta la era de la revolución digital.

Gracias a la visión moderna y la habilidad empresarial del creador de la ‘’carita sonriente’’, Franklin Loufrani, Smiley es hoy una pieza de propiedad intelectual protegida globalmente. Durante más de 50 años, The Smiley Company ha influido en las industrias creativas, y no solo eso, también se ha establecido como una empresa de productos de consumo y estilo de vida reconocida internacionalmente. Desde 1972, ha revolucionado el mercado con un modelo de negocio innovador, centrado en construir colaboraciones creativas con otras marcas y fabricantes. Hoy, la marca Smiley opera en casi 150 países, llevando su mensaje de felicidad y positividad a todo el mundo.

La compañía tiene un modelo de negocio extremadamente exitoso que ha sido comparado con la teoría de Peter Drucker: las empresas pueden funcionar con un pequeño equipo de alta dirección y usar la externalización y las asociaciones para llevar productos al mercado. De hecho, Isabel Wu citó a The Smiley Company como “un ejemplo real de la teoría empresarial de Peter Drucker” en su libro, The Michelangelo Project: Making It in the Digital Century Workforce.

Hoy en día, basta con mirar alrededor y ver cómo la vasta biblioteca de imágenes, conceptos y diseños de The Smiley Company es utilizada por empresas de todo el mundo para desarrollar y fabricar productos. Sus fundadores, son verdaderos innovadores en negocios y cultura. Han sido pioneros en el concepto de marketing de la felicidad y la inteligencia emocional, pero también en distintos ámbitos del marketing digital como la moda, la música y la comunicación. La compañía además, se enorgullece de colaborar con muchas organizaciones benéficas a través de su comunidad sin ánimo de lucro, el Movimiento Smiley.

Hablamos de medio siglo inspirando y manteniendo el espíritu de creatividad y perseverancia. Así es como The Smiley Company ha inspirado generación tras generación. Por eso, hay que destacar su profundo compromiso con la protección de la marca Smiley. The Smiley Company también protege a sus socios minoristas, licenciatarios y consumidores contra falsificaciones. Como titular de una gran cartera de marcas registradas a nivel mundial, la compañía retiene la propiedad del Logotipo Original de Smiley, así como del nombre Smiley.

La historia del logo de Smiley es igual de fascinante. Registrado en Francia en 1971 y posteriormente en la mayoría de los países del mundo, el icónico rostro ha tenido una evolución impresionante. En 1997, The Smiley Company comenzó a crear nuevas versiones del logotipo para sus productos y para su uso como stickers e íconos gif en el mundo digital. La compañía fue pionera en reconocer el potencial de los gráficos para reemplazar los emoticonos ASCII hechos de puntuación, anticipando y afirmando que estos gráficos se convertirían en un lenguaje universal. Además, fue la primera en categorizar estos ‘’emojis’’ en grupos como emociones, personajes, celebraciones, alimentos, clima, deporte y más, para facilitar la comunicación online.Para 2004, Nicolas Loufrani y The Smiley Company ya habían creado más de 3.000 íconos, con un estilo artístico que había evolucionado notablemente a lo largo de los años. Hoy, SmileyWorld Ltd, una subsidiaria de The Smiley Company, tiene derechos de autor sobre decenas de miles de íconos, incluyendo muchas variaciones del Logotipo Original de Smiley. Esta impresionante colección es un testimonio del compromiso continuo de la empresa con la creatividad y la innovación. Pero lo más importante: Smiley sigue siendo una marca vibrante y relevante, adaptándose a un mundo en constante cambio.

