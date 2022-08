Nike rompe todos los pronósticos en venta de NFT

Por staff

24/08/2022

Cinco grandes marcas Nike, Adidas, Dolce&Gabbana, Tiffany y Gucci son las pioneras en el lanzamiento de NFT en la red Ethereum, que es la que domina el mercado.

Su TVL (total value locked) es del 56% del general, con un total de $35.44 mil millones de dólares, tal como analiza el sitio DeFi Llama, seguido por Tron (6 mil millones) y Binance Smart Chain (5.51 mil millones).

El éxito alcanzado por Nike en el mundo NFT se refleja en los últimos datos publicados por el analista Noé Levine en la plataforma Dune Analytics, que muestra varias estadísticas sobre la venta de NFT por parte de las marcas más importantes del mundo.

Según estos datos, Nike lidera la venta de tokens NFT, con ganancias que superan a las de otras marcas globales como Dolce & Gabbana, Gucci y Adidas.

Estadísticas sobre la venta de NFT por parte de las marcas globales.

Fuente: Dune Analytics

Ver más: Lali desembarcó en Enigma.art y agotó su primera colección de NFTs

Según los datos de Dune Analytics, el gigante de indumentaria y zapatillas estadounidense es el líder del sector con un ingreso total de 185.33 millones de dólares. “Nike se embolsó $93.10 millones de dólares por la venta primaria de sus NFT y otros $92.23 millones por los royalties”, destacó Crypto Slate.

Crypto Kicks, el gran lanzamiento de Nike, registró 67,490 transacciones desde su lanzamiento en el “mercado secundario” con un volumen de $1,290 millones de dólares. Si bien este número es ínfimo para las ganancias anuales de la empresa con sede central en Oregon, sí es suficiente para haberle ganado a su máxima competencia. Adidas tuvo números muy bajos comparado a la competencia.

A través de su colección “Adidas Originals Into the Metaverse”, la compañía alemana logró $10.95 millones de dólares en ingresos. Sus transacciones no son tan bajas respecto a Nike (51,580), pero sí los ingresos: generó apenas 175,65 millones.

Dolce&Gabbana, en tanto, es la segunda empresa que más recaudó en materia NFT: por venta primaria sumó $23.14 millones dólares, mientras que por royalties cosechó $2.52 millones. La colección Genesis apenas registró 9,130 transacciones.

Por su parte, Tiffany recaudó $12.62 millones por su lanzamiento de 250 NFTiffs. Los propietarios hicieron “real” los tokens no fungibles al canjearlos por colgantes personalizados de CryptoPunks, la colección NFT más importante del momento. Gucci vio 4,000 transacciones y una recaudación en el mercado secundario de $31.11 millones.

Dentro del top 10 aparecen otras empresas de jerarquía como son los casos de Budweiser, Bud Light, Australian Open, Lacoste, Nickelodeon, McLaren y Pepsi con su colección Mic Drop, la que fue gratuita.