Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group anuncia formación de instalaciones navales expandidas en Corea

Por staff

24/11/2021

TEMECULA, California, Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo), una subsidiaria de Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece en anunciar la expansión de nuestras instalaciones en Busan en Corea para incorporar su nuevo Centro Naval. Esta expansión representa su compromiso y apoyo al crecimiento de la industria de construcción naval coreana.

La nueva y más grande instalación ofrece soluciones navales de sistema completo y servirá como la base de operaciones del Grupo para todas las actividades navales en Corea. Como una instalación unificada de Nikkiso, ofrecerán soluciones navales, incluyendo plataformas de bombeo (skids), vaporizadores, controles, plataformas de gas combustible de alta presión, servicios y mucho más. La instalación incluye capacidades de pruebas criogénicas completas y equipo expandido formado por ingenieros de diseño, gerentes de producción y proyectos.

El sector naval ha sido el principal enfoque del grupo, y esta expansión ofrece una fuerte estructura de soporte para el crecimiento futuro. La nueva instalación está perfectamente localizada en la región para apoyar a los principales clientes y ofrecer un crecimiento anticipado del enfoque de la industria naval en energía limpia. Con aproximadamente 4.000 metros cuadrados, la instalación está equipada para la manufactura y fabricación de bombas criogénicas, plataforma de vaporizador FGSS, plataformas de estación LH2, plataformas de proceso, y presentará la más reciente instalación de prueba de plataforma de bombeo LN2. También incluye un centro de servicio de 342 metros cuadrados.

Según Daryl Lamy, presidente de Nikkiso Cryogenic Pumps, “¡Nikkiso ACD ha sido el proveedor preferido de plataformas de gas combustible para la industria de construcción naval coreana durante más de 20 años! Con nuestra nueva instalación de empaque y pruebas de plataformas deslizantes (skids) localizada cerca de los astilleros en Corea, ahora tenemos aún mayor capacidad y soporte local para satisfacer el aumento y demanda global significativa de nuevos diseños de embarcaciones de carga y transporte alimentados con GNL”.

Según Peter Wagner, CEO de Cryogenic Industries y Presidente del Grupo, “Este es un próximo paso emocionante y un logro importante para nuestro Grupo y el mercado naval activado por GNL y un beneficio significativo para nuestros clientes del sector naval. Nikkiso CE&IG hoy podrá ofrecer sistemas completos y apoyar a nuestros clientes con una solución completa respaldada por la fábrica”.

Información de Contacto:

Nikkiso Clean Energy e Industrial Gases – Korea

Oficina Matriz & Fábrica : 83, Nosan sanup jung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, Corea

Sucursal : #1912, 170 Ganggyo jungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon,

Gyuenggi 16614 Corea

info@NikkisoCEIG-Korea.com

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro de Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados y plantas de proceso a pequeña escala para las industrias de gas natural licuado (GNL), servicios de pozos y gas industrial. Cryogenic Industries, fundada hace más de 50 años, es la empresa matriz de ACD, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

