Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group anuncia transición de director ejecutivo para el día 1ro. de julio de 2024

Por staff

14/06/2024

TEMECULA, California, June 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376), anunció hoy, después de una votación del directorio, que a partir del 1ro. de julio de 2024, Adrian Ridge le sucederá a Peter Wagner como director ejecutivo de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (parte de la División Industrial de Nikkiso). Wagner permanecerá en el directorio como presidente ejecutivo de Nikkiso CE&IG Group.

Como director ejecutivo, Ridge, que actualmente es vicepresidente ejecutivo de operaciones y fabricación de Nikkiso CE&IG Group, impulsará los resultados operativos y financieros y preparará al grupo para el crecimiento futuro. El nuevo rol de Wagner como presidente ejecutivo se centrará en impulsar la visión y estrategia a largo plazo del Grupo en calidad de asesor.

“En seis años bajo el liderazgo de Peter, Nikkiso CE&IG cuadruplicó su negocio y está posicionada para un crecimiento continuo sólido”, dijo Toshihiko Kai, presidente y director ejecutivo de Nikkiso. “Quiero agradecer su liderazgo y dar la bienvenida a Adrian como el nuevo director ejecutivo del Grupo”.

Antes de unirse a Nikkiso en 2018, Wagner fue director ejecutivo y director general de LEWA Group. Ridge se unió a Nikkiso en 2022 después de aproximadamente 30 años en Atlas Copco donde ocupó varias posiciones de liderazgo.

Acerca de Nikkiso Co. Ltd.

Desde su fundación en 1953, Nikkiso contribuye para resolver cuestiones sociales anticipando los tiempos cambiantes con tecnologías y productos pioneros en el mundo y en el Japón. En el sector industrial, Nikkiso desarrolló nuevos mercados con el desarrollo de productos en el campo energético, productos relacionados con la hemodiálisis en el sector médico y aeroestructuras CFRP (plástico reforzado con fibra de carbono) en el sector aeroespacial.

Acerca de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

El Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso) es un proveedor líder de equipos criogénicos, tecnologías y aplicaciones para segmentos de mercado de energía limpia y gas industrial. El Grupo emplea a más de 1.600 personas en 22 países y está dirigido por Cryogenic Industries, Inc. en el sur de California, Estados Unidos, una subsidiaria de propiedad integral de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

