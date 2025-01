Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group promueve a Jeff Mumford a vicepresidente ejecutivo de operaciones y fabricación

03/01/2025

TEMECULA, California, Jan. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group, parte del segmento Industrial Business de Nikkiso Co. Ltd., nombró a Jeff Mumford como su nuevo vicepresidente ejecutivo de operaciones y fabricación, con fecha efectiva 2 de enero de 2025. En este rol, sus funciones incluirán la supervisión de operaciones globales y fabricación, así como gestión de departamentos corporativos, incluyendo TI, instalaciones, seguridad, salud, medio ambiente y calidad (SHEQ) y gestión de proyectos.

Mumford se unió a Nikkiso en 2016 como gerente de proyectos y desde entonces ha sido promovido varias veces a posiciones de liderazgo, incluyendo director de adquisiciones, director de gestión de proyectos y gerente general en las operaciones del Grupo en Las Vegas. Durante su mandato en Nikkiso, Jeff creó eficacias mientras continuó el crecimiento del negocio.

Mumford posee una licenciatura en literatura y lingüística de la University of Nevada, Las Vegas, y está certificado como Profesional de gestión de proyectos (PMP).

“Jeff es un líder comprobado con una admirable dedicación a la mejora continua. Es reconocido por su capacidad para impulsar el cambio transformacional mientras mantiene el enfoque en el crecimiento del negocio”.

Adrian Ridge

Presidente y director ejecutivo, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Acerca de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Clean Energy & Industrial Gases Group de Nikkiso es un proveedor líder de equipos y soluciones criogénicas en todo el mundo. Facilita las cadenas de valor criogénicas y líquidas de hidrógeno, amoníaco, CO2, GNL y otros gases industriales para los mercados energético, transporte, marino, aeroespacial y gas industrial, mientras permanece independiente de la molécula. El Grupo está liderado por Cryogenic Industries, Inc. en el sur de California, EE. UU., una subsidiaria de propiedad integral de Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

