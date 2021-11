Nikkiso Cryogenic Industries se convierte en socio autorizado de mercado secundario de Tatsuno en América del Norte

24/11/2021

TEMECULA, Calif., Nov. 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Clean Energy & Industrial Gases Group (“Nikkiso”) de Nikkiso anunció la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) con Tatsuno North America, Inc. (“Tatsuno”) para iniciar la cooperación como socio autorizado de mercado secundario para sus dispensadores de hidrógeno en América del Norte para establecer una estructura de cooperación.

Bajo los términos del MOU, Nikkiso suministrará piezas de repuesto, mantenimiento y servicios de reparación de los Dispensadores de Hidrógeno de Tatsuno desde la red de instalaciones de Nikkiso en América del Norte que están cerca de las estaciones de reabastecimiento de hidrógeno de usuario final. Además, Nikkiso instalará y encomendará nuevos dispensadores, incluyendo la provisión de soporte de ingeniería y preconfiguración para los sistemas de carga y gestión de flotas de Tatsuno.

La distribución de hidrógeno es un mercado nuevo y en desarrollo y un componente importante de la solución de estación de abastecimiento de hidrógeno. Estos dispensadores ofrecen combustible seguro y rápido para vehículos ligeros y pesados a 350 barg y 700 barg.

“La asociación recién formada con Nikkiso Cryogenic Industries y Tatsuno fortalece nuestra presencia de hidrógeno y nos permite servir mejor a los mercados norteamericanos”, según Teru Murakami, gerente general del Departamento de Negocios Criogénicos de Nikkiso Co., Ltd. “Esperamos ofrecer a los clientes de Tatsuno servicio y soporte de alta calidad”.

Nikkiso Cryogenic Industries fue seleccionada para esta nueva asociación a largo plazo debido a sus relaciones y experiencia en hidrógeno. También pueden ofrecer servicios expandidos que incluyen soluciones completas de sistemas de abastecimiento de hidrógeno. Esta asociación también ofrecerá nuevos empleos para las economías de las instalaciones de servicios locales.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (ahora miembro de Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados y plantas de proceso a pequeña escala para las industrias de gas natural licuado (GNL), servicios de pozos y gas industrial. Cryogenic Industries, fundada hace más de 50 años, es la empresa matriz de ACD, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite, www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

CONTACTO DE MEDIOS:

Anna Quigley +1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

