Nikkiso expande operaciones en Estados Unidos para apoyar su creciente segmento de hidrógeno

06/10/2023

TEMECULA, California, Oct. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso (Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group), (‘Grupo’), parte de Nikkiso Co., Ltd., anunció hoy que adquirió la propiedad total de sus instalaciones en Murrieta, California, y 16.4 acres de tierra para la expansión de sus operaciones de fabricación y pruebas.

Actualmente, el Grupo construye y prueba vaporizadores criogénicos, intercambiadores de calor, plataformas de proceso, unidades de separación de aire y productos de licuefacción; la expansión agregará cuatro estaciones de prueba de hidrógeno en el sitio para apoyar su creciente segmento de hidrógeno del Grupo.

“La economía del hidrógeno se acelera mientras progresa la transición energética, y Nikkiso tiene un importante que desempeñar”, dijo Peter Wagner, director ejecutivo de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. “Esta expansión de las instalaciones nos permite aumentar las operaciones y dar mayor apoyo a la demanda global de nuestros productos y tecnologías criogénicas de vanguardia”.

La construcción comenzará en el primer semestre de 2024.

Acerca de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales de Nikkiso, (Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group), es parte de la División Industrial de Nikkiso Co., Ltd. en Japón. El Grupo tiene su sede en el sur de California con instalaciones, oficinas y centros de servicio en todo el mundo para fabricación y mantenimiento de equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados (bombas, turboexpansores, intercambiadores de calor, etc.) y plantas de proceso para gases industriales, licuefacción de gas natural (GNL), licuefacción de hidrógeno, amoníaco y captura y licuefacción de carbono.

Contacto de Medios

Lisa Adams

+1 405 492 1689

