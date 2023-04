Nintento resurge gracias al éxito de “Super Mario Bros. Movie”

Por staff

12/04/2023

La muy esperada “La película de Super Mario Bros.” ha hecho un debut sin precedentes en la taquilla, y la exageración también se tradujo en un aumento del precio de las acciones.

Después de abrirse en América del Norte y 70 mercados internacionales durante el fin de semana festivo de Pascua, la coproducción de Illumination y Nintendo ha recaudado 375,6 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, posicionándola para convertirse en el mayor éxito del año hasta el momento y estableciendo un récord. como el mayor estreno mundial de una película de animación.

Los espectadores en el mercado local de Nintendo tienen que esperar hasta la fecha de lanzamiento del 28 de abril, pero las acciones de Nintendo se dispararon un 4% en Tokio el lunes y cerraron ligeramente al alza el martes.

Barron’s califica las acciones de Nintendo como “comprar” y “mantener”. Serkan Toto, CEO de la consultora de juegos Kantan Games, con sede en Tokio, calificó la película como “un éxito a nivel mundial” para Nintendo, con sede en Kioto, que está presionando para expandir el uso de su propiedad intelectual.

Con la voz de los pesos pesados de Hollywood Chris Pratt, Charlie Day y Anya Taylor-Joy, “Super Mario Bros. Movie” sigue al icónico plomero convertido en estrella de acción a través de una serie de aventuras que abarcan el universo de la franquicia.

Si bien la respuesta de la crítica ha sido pobre, la película ha superado incluso las expectativas alcistas, impulsando la marca Nintendo y sirviendo como otro ejemplo para los ejecutivos de los estudios del valor de la IP del juego transferida a la pantalla grande.

Históricamente, las adaptaciones de juegos para cine y televisión han provocado respuestas decepcionantes de los espectadores: una adaptación de Tomb Raider en 2003 y una película de Prince of Persia en 2010 no cumplieron con las expectativas de los estudios, pero la marea parece haber cambiado en los últimos años: HBO y la serie de Sony “ The Last of Us” recibió elogios este año, mientras que películas como “Sonic 2” y “Pokemon: Detective Pikachu” han tenido éxito.

La firma británica de análisis de juegos Ampere Analysis descubrió que la cantidad de adaptaciones de IP basadas en videojuegos por parte de las industrias de la televisión y el cine había crecido constantemente a un promedio de 20 a 25 películas y series de televisión por año, según un estudio de 2022. Como resultado, “la propiedad intelectual de los juegos se ha convertido en un campo de batalla en las industrias de la televisión y el cine”.

Si bien incursionar en el cine puede verse como una manera fácil de llegar al público, el ícono de Nintendo, Shigeru Miyamoto, le dijo a Variety que la compañía estaba cansada de las reacciones negativas, ya que “los fanáticos se indignan y enojan” cuando los estudios no “hacen justicia al trabajo original”. ”

Probablemente se refería a la acción en vivo de 1993 “Super Mario Bros.”, que no contó con la participación de Nintendo y se realizó en circunstancias caóticas: luego surgieron historias de actores borrachos y peleas explosivas en el set. La película recibió una pésima respuesta de la crítica tras su estreno y desde entonces ha aparecido en varias listas de las “peores películas jamás realizadas”.

La coproducción de 2023 parece ser un arreglo más feliz, con Nintendo agregando al CEO de Illumination, Chris Meledandri, a su junta directiva en 2021.

Además de diversificarse en películas, Nintendo está haciendo un esfuerzo más amplio para aprovechar mejor su tesoro de propiedad intelectual y diversificar sus ofertas. Si bien el hardware para juegos sigue siendo el negocio principal de la compañía, en los últimos años la compañía ha iniciado colaboraciones con marcas desde Uniqlo hasta TAG Heuer, se ha ramificado en la venta minorista física y ha abierto parques temáticos en asociación con Universal.

Como continuación de esta estrategia reciente de traducir la propiedad intelectual existente en nuevas ofertas y experiencias de productos, el éxito inicial de la película alentará a Nintendo a duplicar este enfoque y lograr muchos más acuerdos similares al acuerdo de la compañía con Illumination, dijo Toto.

“Una secuela es lo mínimo que deberíamos ver en el futuro, y creo que Nintendo podría llegar a más personas con la transmisión”, agregó.