No hay liquidez en Bitcoin, Ethereum y Shiba ¿Se acabaron los fondos?

21/11/2022

Las criptomonedas dejaron su época donde eran lo más escuchadas y visualizadas por los analistas y traders para generar dinero a largo o corto plazo. Luego que el mercado cayera con la caída de Terra Luna. Muchos hipótesis y teorías han nacido después de ese hecho, sin embargo no quita la realidad que la forma de ganar sin hacer nada es hasta ahora muy misterioso. En el artículo de hoy veremos como influencers, medios de comunicación y redes informáticas hablan al respecto de las criptomonedas. Para este preciso momento el Bitcoin estaría cotizando en 16,553$ seguido por los 1,199$ de Ethereum.

Atención: El presidente de El Salvador dice que comprarán un Bitcoin todos los días a partir de mañana”…

Atención: El presidente de El Salvador dice que comprarán un #Bitcoin todos los días a partir de mañana”. — BitFinanzas (@BitFinanzas) November 17, 2022

Las criptomonedas no son una buena forma de inversión dicen los especialistas

Mercados y acciones es una página informática que ofrece ayuda y conocimientos sobre economía/finanzas. Hace poco publicaron algo que resulta ser verdad en estos meses:

– “ASÍ SON LAS COSAS …-> Ahora resulta que todos los que tienen CRIPTOS quieren cambiarlos a $ – € – ¥ – £, ya NO quieren tener Bitcoin – Ethereum – Dogecoin, PERO resulta que las plataformas ya NO tienen el dinero, se lo volaron, se lo gastaron haciendo malos negocios … SIGUE”

No es algo nuevo que los empresarios y traders del mundo sigan dándole la contra a las criptomonedas. Pero veámoslo desde su punto de vista, para después sacar conclusiones. Primero que todo, las criptomonedas son descentralizadas por lo cual no son “oficialmente regulares” o confiables y pueden bajar o subir de un momento a otro dependiendo a la demanda. Segundo, cuando hay una demanda de venta, las empresas terminan en bancarrota o congelan el pozo diciendo que no tienen la liquidez suficiente. ¿Qué pasaría si compramos 100$ de algo y por la baja demanda terminamos recuperando 20$? ¿Cómo tomaríamos esto? Pues más o menos es así como ellos lo observan…

Uno robo sin respuesta alguna que pasará desapercibido por Binance

Jorge es un youtuber analistas de honduras que comparte su información sobre criptomonedas y mercados financieros. Hace poco nos comentó una pequeña experiencia que tuvo con Binance:

– “Dando continuidad a mis $2,000 BUSD desaparecidos de Binance:

Acabo de salir de una reunión de 2 horas con autoridades de mi país, no existen registros en Honduras de haber tomado denuncias de esta clase.”

Lo que sucede es que el 2 de noviembre del presente año, Jorge habría twitteado que sufrió de un robo de su cartera de un alrededor de 2000 BUSD. Sin embargo se desconoce por completo de donde fue o hacia donde fueron sus criptomonedas, ya que parece como desaparecido, sin movimiento de por medio. Y aunque haya ido hacia las autoridades, las respuestas fueran las mismas. ¿Qué pasó entonces?

En lo personal creo que Powell hizo muy bien en los meses pasados

David Battaglia es un youtuber muy conocido en redes por compartir sus conocimientos en criptomonedas y mercado financiero. Hace poco posteo un meme sobre las decisiones de la Fed (EEUU):

– “La difícil decisión que se le viene a la FED en pocos meses, (lo bonos lo confirman few)”

Aun y cuando muchos sigan criticando a Jerome Powell por hacer las cosas a su manera, fue el único “sensato” que pensó en subir las tasas de interés a corto plazo desde el principio, y por ello la economía de EEUU se ve mejor posicionada que otros países potencia. Ahora todo apuntaría que Powell quiere imprimir USD o dólares a montones en los siguientes meses.

¿Un consejo para la gente que no es paciente?

GranMago es un influencer que pasa en el anonimato pero comparte sus experiencias y conocimientos sobre criptomonedas. Recientemente dio un consejo sobre:

– “A veces la mejor forma de ganar más dinero es no hacer nada, me ha funcionado muchísimas veces. Sin embargo haciendo algo (en vez de esperar) muchísimas veces me ha servido para perder dinero. Paciencia, no hay más.

Es muy posible que estas palabras también se puedan interpretar de una manera errónea, el se refiere a los movimientos que se puedan hacer con el mercado bajista de las criptomonedas. Ya que también podemos entender que mientras “trabajamos” no deberíamos hacer nada, o de lo contrario estaríamos perdiendo dinero. Sin embargo, es un gran consejo para formar la paciencia, igual forma no estamos del todo con las criptomonedas. Sin duda alguna es una de las formas de ganar dinero más raras que hemos visto.

