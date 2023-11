No, las pantallas no dañan el cerebro de los niños…

25/11/2023

Por: Enrique Dans

Un rigurosísimo estudio con una muestra de más de doce mil niños en los Estados Unidos demuestra que la exposición al uso de pantallas no provoca absolutamente ningún tipo de deterioro cognitivo ni efectos sobre su cerebro o su bienestar, y que por tanto, todo el absurdo pánico moral desatado en ese sentido es simplemente eso: absurdo e injustificado. Simplemente, no hay relación entre el uso de pantallas y ningún tipo de problema cerebral.

Como es lógico, las pantallas tienen que ser tratadas como todo: educar en su uso evitando un uso abusivo u obsesivo y sabiendo qué hacen con ellas o a qué páginas acceden, pero del mismo modo en que hay que educar en el consumo de dulces o en cualquier otra cosa. Hablar de terribles efectos maléficos y peligrosos no tiene ningún tipo de justificación.

Cada cierto tiempo, surgen todo tipo de voces que abogan por la prohibición del uso de dispositivos a determinadas edades, alegando unos supuestos daños terribles. Es exactamente lo mismo que se decía en su momento de los libros o las revistas, lo que en mi generación se decía de la televisión – y tremenda turra que daban con ello – y que posteriormente se ha dicho de los walkman (¡oh, dios mío, una generación de sordos y de terribles accidentes de tráfico!) Aunque han pasado ya siglos desde que comprobamos que toda nueva tecnología provoca una oleada de pánico moral entre los ignorantes, no parece que nadie quiera interpretar que a lo mejor, es que simplemente el género humano es enormemente hábil adaptándose a su entorno, y que su cerebro aprende a utilizar la tecnología y no ufre ningún problema derivado de ello.

De alguna manera, ese tipo de pánico moral se asienta en la idea de que «tenemos que proteger a los niños», y utiliza ese argumento para imponerse porque, supuestamente, «proteger a los niños» es una de esas causas que lo justifica todo, aunque no haya nada de lo que protegerlos.

No, no tenemos que «proteger a los niños» de los smartphones ni de las pantallas. De lo que tenemos que proteger a los niños es de los imbéciles que creen que vienen «genéticamente preparados» para saber usar la tecnología, y que por tanto, no hay que enseñarles nada. Tenemos que protegerlos de unos padres que «están muy ocupados» como para educarlos, como para intentar enterarse de qué diablos hacen en sus dispositivos, o de unos colegios que no quieren complicarse la vida y prefieren prohibir, que siempre es más sencillo.

La teoría de que los colegios deben prohibir los smartphones porque los niños se distraen solo ha conseguido, por el momento, el dudoso mérito de que toda una generación sea tan sumamente torpe utilizando la tecnología, que terminen cayendo en ciberestafas, en fake news y en todo tipo de problemas derivados únicamente de una falta de formación. Lógicamente, si el sistema educativo renuncia a educar en tecnología y los niños terminan teniendo que aprender unos de otros, las carencias se convierten en enormes, y se evidencian en cuanto esos niños necesitan utilizar la tecnología para algo más que simplemente entrar en una app.

No integrar la tecnología horizontalmente a todos los niveles en la educación alegando un supuesto pánico moral y unos daños que nadie ha conseguido demostrar es simplemente irresponsable, pacato y absurdo. La idea de «como es nuevo, es malo y peligroso» es tristemente habitual, más común entre los más ignorantes que entre los más formados, y es muy sencillo refugiarse en ella para defender un tradicionalismo a ultranza, que impide que los niños se preparen adecuadamente para el contexto que les ha tocado vivir. Tristemente, por más estudios rigurosos e inequívocos que demuestren que no existe relación alguna entre el uso de pantallas y algún tipo de problema neurológico, los ignorantes seguirán ignorándolos, pretendiendo que son parte de alguna conspiración o alegando que «ellos conocen a un niño que una vez sufrió un problema». Si en lugar de escucharlos, de darles un crédito que no merecen y de incluso permitirles intervenir en el diseño de los sistemas educativos los relegásemos a lo que son, reductos de ignorancia con los que hay que acabar, nos iría mucho mejor como sociedad. Escuchemos a los científicos, no a los ignorantes, por favor.

Prohibir la tecnología por ley a una edad determinada es la idea más estúpida y retrógrada con la que me he cruzado nunca, y supone ni más ni menos que negarnos a educar en algo que los niños van a encontrarse ante sus ojos durante toda su vida, perdiendo un tiempo precioso para que aprendan a considerar esa tecnología como una parte normal de su entorno y a extraerle partido adecuadamente. En su lugar, preferimos educar ignorantes… porque nos es más cómodo darles el móvil para «apagarlos» en un restaurante mientras decimos que «los móviles en el colegio son muy peligrosos».

Panda de irresponsables…

