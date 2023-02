No todas las cripto “estables” son iguales

Por staff

17/02/2023

Para aquellos con buena memoria, en términos de cripto, la primera mitad del año pasado estuvo dominada por el colapso de la red criptográfica Luna y así, la moneda estable TerraUSD/UST. Esto último causó un “trauma” particular, no solo para los traders que habían invertido en la moneda, sino para la industria en general: ya que se supone que una ‘moneda estable’ no colapsa.

“La clave de este evento está en los detalles y, en particular, en la relación entre la moneda estable TerraUSD/UST y el activo que se suponía que debía proporcionar esa estabilidad. Este último no era un activo tradicional basado en FIAT en absoluto, sino un “token hermano” autodenominado, Luna, diseñado para “anclar” la moneda estable. Hubo muchas partes en movimiento, incluido el proceso de volver a prestar continuamente las monedas UST depositadas a otros traders sin que se mantuvieran los índices de reserva, pero, en esencia, se podría argumentar que UST no tenía por qué llamarse a sí mismo una moneda estable. Definitivamente no implica ningún vínculo con el dólar estadounidense”, comentó Joey Ni, director de la región de América Latina, Phemex

Al igual que otros activos financieros, las valoraciones de las criptomonedas se basan en una combinación de los llamados “fundamentos”, como las tendencias macroeconómicas, la oferta y la demanda de la moneda, así como factores menos tangibles como el sentimiento del mercado e, incluso, la moda. En realidad, las criptomonedas tienden a ser más volátiles que su contraparte FIAT. En parte, esto es un factor de su novedad; el cripto serio ha existido por poco más de una década, en comparación con el dinero tradicional cuyos orígenes se remontan a más de 5.000 años.

Esto también es parte de la atracción de las criptomonedas, la volatilidad puede conducir a ganancias significativas: ¡Bitcoin siguió siendo la clase de activos con mejor rendimiento en el mundo durante la década de 2011 a 2021, con rendimientos anualizados del 230%.

Ver más: Cryptoeconomy: Fuerte repunte de las crypto

Pero las criptomonedas (y sus inversionistas) no se tratan solo de arbitraje o, incluso, de instrumentos tradicionales de cobertura. Muchos traders, particularmente en América Latina, ven las criptomonedas como un medio para realizar comercio transfronterizo que puede ser prohibitivamente costoso a través de los bancos tradicionales. Otros ven a las criptomonedas como un medio de transacción conveniente incluso para transacciones nacionales. El año pasado, por ejemplo, se enviaron US$500 mil millones a América Latina desde el extranjero; mucho de lo cual representaba remesas esenciales para familias con poco acceso a servicios bancarios internacionales.

Otros traders de criptomonedas simplemente están interesados en mitigar las devaluaciones de sus monedas FIAT locales; ¡El año pasado, Argentina y Venezuela registraron tasas de inflación interanuales del 114 % y 79 %, respectivamente!

En tales casos, las monedas estables representan una alternativa válida, ya que su valor está vinculado al de otra moneda, mercancía o instrumento financiero. Brindan un contrapeso, no sólo a la volatilidad de las criptomonedas populares, sino también a los caprichos de los índices e instrumentos FIAT en sí mismos, desde las tasas de cambio de divisas hasta la inflación.

Las monedas estables garantizadas por FIAT están totalmente respaldadas “a la par” con un activo respaldado por FIAT (es decir, cualquier cantidad de moneda estable se iguala con un valor igual de dólares estadounidenses u otro activo reconocido denominado en dólares estadounidenses, como el oro). Algunas de las monedas estables respaldadas por FIAT más conocidas incluyen Tether o USDT y USDC Coin.

Las monedas estables con garantía criptográfica, por otro lado, suelen tener su garantía en otras criptomonedas, una de las monedas estables con garantía más importantes es DAI, cuyo valor se mantiene en paridad con el dólar estadounidense a través de una serie de contratos inteligentes en su MakerDAO que incentiva miembros para realizar el mantenimiento y la gobernabilidad para mantener esta valoración.

No todas las stablecoins tienen su garantía en otro activo como el oro o, incluso, las criptomonedas. El objetivo principal de este tipo de criptomonedas es mantener estable el valor de la moneda controlando su suministro a través de un algoritmo, esencialmente un programa de computadora que ejecuta una fórmula preestablecida.

Por naturaleza, los algoritmos tienden a ser menos estables que sus criptomonedas, y especialmente las contrapartes respaldadas por FIA. Un ejemplo de ello fue TerraUSD (UST).

Entonces, no todas las monedas estables son iguales; algunas categorías son intrínsecamente más volátiles que otras. Esta volatilidad puede representar un riesgo inaceptable o una oportunidad imperdible; todo depende de quién opere y con qué objetivos.

Estos son algunos de los principios que los traders de “criptomonedas serios” generalmente entienden y respetan. Y son principios que se recomienda a los traders aprender antes de dar el paso. No todas las monedas estables son iguales, algunas de ellas no son necesariamente estables, añadió Joey Ni, Director de la región de América Latina, Phemex.