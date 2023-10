Nokia despedirá a 14.000 empleados para reducir costes

Por staff

26/10/2023

Nokia ha anunciado que planea reducir costes por un valor entre 800 y 1.200 millones de euros para finales de 2026 y despedir hasta al 16% de su plantilla, al tiempo que registra una caída del 69% en los beneficios netos del tercer trimestre.

En una declaración que se ha hecho pública al mismo tiempo que los resultados financieros, la empresa informa de que el programa de reducción de costes debería avanzar con rapidez. Prevé ahorrar 400 millones de euros en 2024 y otros 300 millones el año siguiente.

Además de reducir su plantilla –ahora con 86.000 empleados–, Nokia planea una serie de cambios organizativos, como por ejemplo ampliar la autonomía organizativa de cada uno de sus segmentos y reasignar el personal de ventas a divisiones separadas.

La empresa señala que su apuesta por “reajustar la base de costes” es un intento de “posicionar mejor a la empresa para el crecimiento a largo plazo y permitirle navegar por la actual incertidumbre del mercado”.

Añade que el alcance exacto del programa dependerá de la “evolución de la demanda en el mercado final” y que “se espera que la medida suponga un ahorro neto, pero su magnitud dependerá de la inflación”.

Se cree que la reducción de plantilla afectará sobre todo a las divisiones de redes móviles y servicios de nube y red, así como a funciones corporativas internas.

Pekka Lundmark, presidente y consejero delegado de Nokia, ha declarado que la empresa aún “cree en el atractivo a medio y largo plazo de sus mercados. Las revoluciones de la computación en la nube y la IA no se materializarán si no se efectúan inversiones significativas en redes con capacidades muy mejoradas. Pero, aunque no esté claro en qué momento se recuperará el mercado, no nos quedamos quietos, sino que tomamos medidas decisivas en tres planos: estratégico, operativo y de costes.”



Resultados

Los cambios corporativos se han anunciado al tiempo que Nokia hacía pública la caída de sus ingresos y sus beneficios acaecida en el tercer trimestre. Dichos resultados se atribuyen a que la incertidumbre macroeconómica y la subida de los tipos de interés aún ejercen presión sobre el gasto de las operadoras.

Su división de redes móviles ha registrado un descenso interanual de ventas del 19% (ajustado a las fluctuaciones de divisas) y se ha quedado en 2.200 millones de euros. La empresa lo achaca a la “moderación del ritmo de despliegue de la 5G en India, que ha hecho que el crecimiento en dicho país ya no baste para compensar la ralentización en América del Norte”.

Los beneficios operativos de la división han caído de los 278 millones de euros registrados en el tercer trimestre de 2022 a los 99 millones del mismo periodo de 2023. Con ello ha pasado de ser la división con mayores beneficios operativos de la empresa a ocupar el tercer puesto, por detrás de infraestructuras de redes y Nokia Technologies.

En el conjunto del negocio, los ingresos han descendido en un 20% interanual, hasta 5.000 millones de euros, y los beneficios en un 69%, hasta 133 millones.

