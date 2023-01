NordVPN ha confirmado su política de no registro por tercera vez

13/01/2023

La empresa de ciberseguridad NordVPN acaba de confirmar su tercer compromiso de aseguramiento de políticas no registro. Los profesionales llevaron a cabo un análisis exhaustivo centrado en los procedimientos y configuraciones de los servidores VPN estándar, ofuscado, Double VPN, Onion Over VPN y P2P, así como una inspección de la configuración del servidor y de la infraestructura central. Comprobaron que los clientes de NordVPN disponen de un servicio VPN que cumple su política de no registros.

La evaluación de garantía fue llevada a cabo por Deloitte, una de las cuatro grandes empresas de auditoría líderes del sector, que examinó de forma independiente los servicios de NordVPN y comprobó su afirmación de ausencia de registros. La primera auditoría independiente sin registros de NordVPN se completó en 2018, seguida de su segunda evaluación en 2020, lo que demuestra el compromiso continuo de la empresa con la privacidad.

“Estamos orgullosos de haber sido examinados con éxito por tercera vez, lo que demuestra nuestros continuos esfuerzos por garantizar la transparencia a nuestros usuarios. Estamos encantados de recibir el sello de aprobación de Deloitte, que confirma que cuando hablamos de privacidad online, lo hacemos en serio. Nuestros usuarios pueden confiar en que sus datos estarán seguros”, afirma Vykintas Maknickas, estratega de producto de NordVPN.

Estas son algunas de las principales conclusiones de la auditoría:

Una revisión en profundidad. El proceso de compromiso implicó entrevistas con empleados de NordVPN, así como inspecciones de la configuración del servidor, registros técnicos y otros servidores de nuestra infraestructura. Las pruebas abarcaron nuestros servidores ofuscados, Double VPN, VPN estándar, Onion Over VPN y P2P.

Una evaluación puntual. Los profesionales solo pueden informar sobre lo que vieron cuando tuvieron acceso a nuestros servicios. El encargo de aseguramiento se llevó a cabo del 21 de noviembre al 10 de diciembre de 2022.

Los resultados. Durante ese periodo de tiempo, los profesionales no vieron signos de que rompieramos nuestra promesa de no registrar datos. Al igual que la última evaluación de garantía (y el anterior), estos resultados subrayan el compromiso inquebrantable de NordVPN con la privacidad de los usuarios.

Garantizar la transparencia a nuestros usuarios es una prioridad

Al contratar a una empresa Big Four independiente y de confianza, la compañía busca garantizar a sus usuarios que NordVPN siempre mantendrá una sólida política de no registro.

“Nuestros usuarios necesitan saber que pueden confiar en nosotros. Cuando la gente utiliza un servicio VPN, necesita saber que no vigilará sus datos. Necesitan confiar en la seguridad y eficacia de sus funciones e infraestructura. En eso consiste nuestro proceso de auditoría”, afirma Vykintas Maknickas.