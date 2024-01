Nothing Phone (2a), un potente gama media

Por staff

04/01/2024

En el Mobile World Congress 2024, a finales de febrero, se espera que el fundador de Nothing, Carl Pei, desvele la última iteración de smartphone de la compañía.

La nueva apuesta de Nothing traería como gran novedad la adopción de un chip Dimensity 7200, de MediaTek. Este sería el primer teléfono de la compañía que no utilizaría un SoC de Qualcomm. El Nothing Phone (1) llegó con el Snapdragon 8 Gen 1, mientras que el Phone (2) usó el Snapdragon 8+ Gen 1.

El leaker Roland Quandt agrega ahora que el Nothing Phone (2a) estaría equipado con 8 GB de RAM y 128 GB de espacio interno en su versión base. Así mismo, una versión más cara ofrecería 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

El medio ha adelantado las especificaciones de la cámara del Nothing Phone (2a) que, como suele ser habitual en la firma, será de dos sensores.

En cuanto a los sensores de imagen, por un lado tenemos un Samsung S5KGN9 como principal, con un tamaño de 1/1,5 pulgadas, resolución de 50 MP y cada píxel de 1 micrón de tamaño. El sensor secundario es también obra de Samsung. Se trata de un SKJN1 también de 50 MP, con un sensor de 1/2,76″ de tamaño y píxeles de 0,64 micrones. Los Nothing Phone 1 y 2 también usan estos sensores. Por último, tenemos un sensor Sony IMX615 para la cámara frontal, que cuenta con una resolución de 16 MP.

La cubierta trasera del Nothing Phone (2a) mantendría el sistema de luces LED que la firma de Carl Pei ha bautizado como Glyph. Sin embargo, estaría compuesto solamente por tres piezas. Al igual que Phone (2), una de las luces parece incorporar un diseño granular, que podría usarse para algunas de las aplicaciones vinculadas que ofrece Nothing, como la integración de Google Calendar.

Otra especificación que se ha filtrado es la pantalla del Nothing Phone (2a). Se trata de un panel de 6,7 pulgadas del tipo AMOLED, con una resolución de 1084 x 2412 píxels y una tasa de refresco de 120 Hz.

Otro detalle que trascendió es que los modelos vendrían en color negro y blanco.

