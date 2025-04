NOTICIAS: Dos bares de Ciudad de México recientemente reconocidos por The Pinnacle Guide

Por staff

15/04/2025

CIUDAD DE MÉXICO, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — The Pinnacle Guide, el sistema mundial de reconocimiento con 1, 2 y 3 PINES a las mejores coctelerías del mundo, agregó dos locales de Ciudad de México a su venerada lista mundial, Kaito Del Valle, reconocida con 2 PINES (destacado) y Hanky Panky, reconocida con 1 PIN (excelente).

Estos bares se unen al bar Selva de Oaxaca en la lista de bares con PINES de The Pinnacle Guide de todo el mundo.

The Pinnacle Guide está considerada el galardón más completo para coctelerías de todo el mundo y se está convirtiendo rápidamente en el símbolo definitivo de excelencia y en un recurso de confianza para los bebedores más exigentes de todo el mundo.

El sistema de reconocimiento pionero se creó con la misión de desafiar el statu quo y es el primero que recompensa formalmente los niveles ejemplares a ambos lados de la barra. The Pinnacle Guide evalúa en primer lugar los bares según criterios clave, como su programa de bebidas, el bienestar del personal y los esfuerzos de sostenibilidad. A continuación, una red mundial de entusiastas y expertos del sector realiza varias revisiones anónimas en persona.

En total, 31 bares fueron reconocidos con PINES, 25 con 1 PIN y seis con 2 PINES. Ningún bar recibió 3 PINES, lo que significa que el Lyaness de Londres sigue siendo el único bar con 3 PINES del mundo.

Ya hay 85 bares con PINES en doce países desde el lanzamiento de The Pinnacle Guide en mayo de 2024.

NUEVOS BARES CON PINES

Bares con 2 PINES

Bar 1802, París, Francia

Kaito del Valle, Ciudad de México, México

Kioku Bar en The OWO, Londres, Reino Unido

Little Red Door, París, Francia

The Bar In Front Of The Bar, Atenas, Grecia

The Cambridge Public House, París, Francia

Bares con 1 PIN

Aster Bar, Sídney, Australia

Baba Au Rum, Atenas, Grecia

BackDoor43, Milán, Italia

Candelaria, París, Francia

Cat Bite Club, Singapur

CERESIO 7, Milán, Italia

Cinquanta – Spirito Italiano, Pagani, Italia

Copper Spoon, Fort Wayne, EE. UU.

Dr. Zhivago Bar, Zúrich, Suiza

Dry Milano, Milán, Italia

Equal Parts, Londres, Reino Unido

Hanky Panky, Ciudad de México, México

Le Mary Celeste, París, Francia

Manhattan, Singapur

Moebius, Milán, Italia

Sentaku Izakaya, Bolonia, Italia

Service Bar, Washington. D. C., EE. UU.

Sexy Fish, Miami, EE. UU.

Shinji’s, Nueva York, EE. UU.

The Bar Below, Londres, Reino Unido

The Diplomat, Hong Kong

The K Bar, Londres, Reino Unido

The Milk Thistle, Bristol, Reino Unido

Thyme Bar, New York, EE. UU.

Tiger Bar, Nashville, EE. UU.

Ya hay 85 bares con PINES en doce países desde el lanzamiento de The Pinnacle Guide en mayo de 2024. Lista completa AQUÍ.

BIBLIOTECA DE IMÁGENES para los últimos bares con PINES.

Contacto para los medios

Rachel Harrison Comunicaciones

hello@thepinnacleguide.com

Copyright © 2025 GlobeNewswire, Inc.