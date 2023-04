Nueva serie ROG Phone 7 se lanza durante For Those Who Dare

Por staff

18/04/2023

Republic Of Gamers anunció la nueva serie de smartphones gamer ROG Phone 7 en su evento de lanzamiento virtual For Those Who Dare. En su último paso en la evolución de alto rendimiento, la serie ROG Phone 7 incluye los modelos ROG Phone 7 y ROG Phone 7 Ultimate.

Este móvil de estilo futurista permite ejecutar juegos a toda velocidad, mientras mantiene bajas temperaturas. La clave de esta eficiencia energética es el diseño de cámara de vapor de ciclo rápido, que aumenta la disipación de calor hasta en un 168%.

Para desarrollar el ROG Phone 7 como un dispositivo potente y portátil, el volumen efectivo de los nuevos altavoces se aumentó en un 50% y el brillo máximo de la pantalla aumentó significativamente. Esta serie también ofrece legendarios efectos generados por IA, botones hápticos AirTrigger personalizables y actualizaciones continuas de configuración de juego.

La versión ROG Phone 7 Ultimate también cuenta con la exclusiva pantalla de matriz ROG Vision en su parte trasera, y un sistema térmico GameCool 7 mejorado con el innovador AeroActive Portal.

Desempeño

La serie ROG Phone 7 desata la potencia de juego de Snapdragon 8 Gen 2 de 3.2GHz, que es un 15% más rápida y más eficiente en el consumo de energía que la generación anterior. Este modelo está emparejado con hasta 16GB de RAM LPDDR5X de 8.533 Mbps y almacenamiento de 512GB UFS 4.0, dos veces más rápido que UFS 3.0. Además, está preparado para WiFi 7 (802.11be) con Qualcomm FastConnect 7800, compatible con canales ultrarrápidos de 320 MHz y operación Multi-Link, con beneficios de rendimiento de latencia que cambian el juego.

Gracias a Snapdragon Elite Gaming, el ROG Phone 7 admite el trazado de rayos acelerado por hardware en tiempo real. Esto significa que, para los juegos compatibles, los jugadores pueden disfrutar de reflejos hiperrealistas que agregan una nueva dimensión a la experiencia.

Todo este poder se ve reforzado aún más por el inigualable gestor de rendimiento Armoury Crate, que ofrece a los jugadores el mejor control sobre el desempeño y el ajuste de configuración.

Para mantener el ritmo de acción más rápido, la serie ROG Phone 7 utiliza una pantalla Samsung AMOLED de 165Hz con una frecuencia de muestreo táctil de 720Hz y una precisión de color Delta E<1, que se ajusta en colaboración con la empresa líder en procesamiento visual Pixelworks.

Además, el ROG Phone 7 Ultimate cuenta con ROG Vision, una pantalla de matriz a color única en la parte posterior del teléfono que permite ejemplificar la innovación detrás de la marca. Esta función creativa muestra animaciones activadas por eventos del sistema, como el estado de carga, las llamadas entrantes y más. Con ROG Vision, los jugadores pueden expresar su verdadero estilo y aprovechar todo el potencial de esta tecnología de vanguardia.

Eficiencia energética

Para minimizar el consumo de energía sin comprometer el rendimiento, la serie ROG Phone 7 aprovecha la mejora del 15% en la eficiencia energética que ofrece Snapdragon 8 Gen 2, mejorada con el mejor sistema térmico GameCool 7 para enfriar la CPU desde todas las direcciones. Este sistema utiliza un enfoque triple. En sesiones cortas, el compuesto térmico de nitruro de boro (BN) en un lado de la CPU reduce el estrangulamiento térmico. Las sesiones de mediana duración son atendidas por la cámara de vapor más grande y las láminas de grafito en el otro lado de la CPU. Por último, para las sesiones maratónicas, el AeroActive Cooler 7, con su ventilador colocado justo sobre el módulo de la CPU, entra en juego para la refrigeración activa impulsada por IA, con un elemento Peltier para enfriamiento adicional.

En el ROG Phone 7 Ultimate, la refrigeración se mejora aún más con AeroActive Portal, una entrada de aire que se activa automáticamente cuando se conecta el enfriador AeroActive, dirigiendo un flujo constante de aire frío. Esto lleva a un aumento notable tanto en el rendimiento del juego como en la resistencia de la batería.

Finalmente, el AeroActive Cooler 7 presenta no solo un ventilador mejorado, sino también un enfriador termoeléctrico Peltier incorporado para una máxima potencia de enfriamiento. El revolucionario diseño DualCool garantiza que mientras la parte posterior del teléfono se enfría, el aire también se dirige a través de la pantalla.

Gaming

Para una calidad de sonido inigualable, los altavoces frontales con un volumen 50% más efectivo, cuentan con el subwoofer superlineal, que mejora el volumen de graves en un 77%. Desde su conector para auriculares hasta su sonido espacial Dirac Virtuo For Headphones de grado cinematográfico, la serie ROG Phone 7 tiene toda la tecnología para el mejor sonido.

Las nuevas características de software mejoran aún más la experiencia de juego. X Sense ayuda a los jugadores a detectar eventos clave en pantalla, y gracias a la herramienta de IA X Capture, se registran automáticamente los momentos memorables de cada partida.

Por último, los reconocidos controles ultrasónicos AirTrigger brindan a los jugadores un dominio inigualable sobre sus juegos, acercando la experiencia a la de una consola. Al contar con 10 controles de movimiento y un motor lineal, se genera una poderosa retroalimentación háptica, llevando a los jugadores al corazón de la acción.