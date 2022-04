Nueva ventana de crecimiento para las fintech mexicanas

Por staff

13/04/2022

El sector fintech mexicano se encuentra en auge, pues cada vez son más las empresas de este ecosistema. De acuerdo a datos del Fintech Radar 2021 de Finnovista, México cerró el año pasado con 512 empresas de este tipo, mostrando crecimientos que lo ponen en segundo lugar a nivel regional. Por otro lado, según información del reporte Fintech in Latin America. The State of the Ecosystem de Latam Fintech Hub, se invirtieron al menos 1,072 millones de dólares en esta industria en América Latina a lo largo de 2021.

“El crecimiento de las fintech mexicanas es innegable. Parte de su desarrollo se debe a marcos regulatorios. En cierta medida, la legislación ha permitido establecer certeza y certidumbre para que jugadores nuevos e instituciones consolidadas operen en medio de un cambio de industria significativo. Sin embargo, hay aspectos que representan ventanas de oportunidad para el sector que quedan pendientes de regular para explotar su potencial; por ejemplo, todo lo relacionado con datos transaccionales e interfaces de programación de aplicaciones (APIs)”, explica Nick Grassi, Co-CEO de Finerio Connect, startup mexicana de finanzas integradas.

Un avance considerable en estas materias podría significar grandes beneficios, tanto para la industria -instituciones y el sector en su conjunto-, como para los usuarios finales de productos y servicios impulsados por el desarrollo de tecnologías emparejadas a estos conceptos. Un uso generalizado y regulado de datos transaccionales y APIs tiene la capacidad de catapultar al ecosistema financiero hacia un siguiente nivel.

Datos transaccionales: tarea pendiente

“Es vital establecer reglas claras para que instituciones financieras y usuarios compartan, con principios claros de transparencia y ciberseguridad, datos agregados y transaccionales de los productos y servicios que se ofrecen y consumen. Con ellos, los jugadores de la industria tendrían un mayor conocimiento de las dinámicas al interior de la misma, creando así un ambiente de competencia y competitividad ideales para su florecimiento”, comenta Grassi de Finerio Connect.

Ver más: Ualá ahora te da créditos. Te decimos cómo acceder a ellos

Sin embargo, en la medida que no queden claras las reglas para la distribución y transparencia de esos datos transaccionales, no existirán los incentivos suficientes para que se incorporen a las dinámicas financieras del país. De igual modo, se necesita incorporar APIs que permitan emplear esa información y servicios a terceros entre instituciones, privilegiando la sencillez y la seguridad para los usuarios.

El uso de estas tecnologías presenta una oportunidad de oro para que el sector financiero continúe creciendo en medio de avances disruptivos a nivel mundial. Su regulación es una tarea pendiente para que jugadores de la industria -nuevos y consolidados por igual- puedan competir adecuadamente en el mercado.

Beneficios para todos

“Sin embargo, los beneficios no son sólo para la industria. Lo mejor de todo es que presenta un escenario de ganar-ganar para el sector y sus usuarios. El uso de datos transaccionales y la incorporación de APIs eficientes al final del día trae beneficios tangibles para los clientes, a través de productos y servicios ideales que atiendan sus necesidades prácticamente de manera individual”.

“Los datos transaccionales representan una nueva ventana de crecimiento para las fintech mexicanas. Urge atender y delimitar los marcos regulatorios necesarios para explotar todo su potencial. Sus beneficios pueden ser considerables para todos, clientes e industria por igual”, concluye el Co-CEO de Finerio Connect.