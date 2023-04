Nuevas habilidades que debe tener un CIO

Por staff

17/04/2023

En las organizaciones es indispensable contar con un rol que gestione los recursos TI y dicha responsabilidad recae sobre el CIO, director de tecnologías (por sus siglas en inglés, Chief Information Officer), pero hoy deben tener una visión más corporativa para adaptar el negocio a la transformación tecnológica, esto le permitirá competir y diferenciarse en un demandante mercado frente a la competencia.

Este rol hace 5 años tenía un papel muy diferente, era el coordinador de los centros de datos, pero ¿qué pasa cuando los mercados han transformado sus negocios y tienen la información en la nube? El rol también debe actualizarse, su función cambió.

“He trabajado por más de 20 años en tecnología y he conocido CIO´s de toda clase de empresas en diversas zonas de América Latina. Mi conclusión es que tienen la oportunidad de asumir grandes retos con transformación. Es importante que no dejen de actualizarse e involucren en su formación áreas de negocios y administración de empresas, permitiéndoles tener una visión con un impacto profundo en el negocio”, comenta Adriana Gutiérrez, country manager Colombia en Infor.

Antes el CIO se encargaba de los servidores, de la parte eléctrica y del aire acondicionado, de proporcionar las condiciones necesarias para que una solución de software on premise se pudiera gestionar y administrar de manera óptima, entre otras variables que ahora son impensables con la migración a la nube. Hoy ya no debe tener ninguna de esas funciones, debe girar su mirada hacia la estrategia y fungir como un trampolín que le ayude al negocio a cumplir sus objetivos, porque lo que hoy no se haga con apoyo de la tecnología, en unos años terminará siendo obsoleto.

La compañía especialista en software en la nube especializado por industria, resalta las habilidades que el CIO debe tener:

1. Alinear las inversiones de tecnología con los objetivos de negocio de la compañía: si bien la tecnología debe ser el núcleo de las empresas hoy en día, la relación con los C-Level o jefes de áreas y la visión de negocio, lo es mucho más. Ya el CIO no es quien resuelve problemas de Internet y de computadoras a un nivel técnico, es quien apoya el negocio con creatividad e innovación para lograr los objetivos trazados por la empresa.

2. Comunicación efectiva hacia arriba: debe tener habilidades que le permitan saber vender sus proyectos al interior de la compañía. Y, por otro lado, es fundamental que tengan una perspectiva clara de relacionamiento con los vendors, que son quienes ahora le van a administrar el negocio. En la actualidad es impensable “casarse” con un vendor, debe tener sobre la mesa relaciones con todos, así, en caso de renovaciones o cambios de contratos, resultará más fácil mudarse a una aplicación que cumpla con las necesidades de la compañía.

3. Ser selectivo: no debe tomar muchos proyectos a la vez, debe priorizar, ser estratégico y seleccionar aquellos que impacten más la utilidad y los objetivos de la compañía. El apoyo que pueda tener en su equipo será esencial porque no existen compañías con recursos ilimitados. Por ejemplo, una empresa no debería implementar un ERP y un WMS al mismo tiempo, se agotará a todo el equipo y los resultados no serán los esperados.

4. Delegar el micromanagement: de nuevo, el apoyo en el equipo es fundamental, deben rodearse de profesionales eficientes para delegar en ellos el micromanagement, así los CIO´s se podrán dedicar a lo macro.

5. Identificar los KPI´s: en cualquiera que sea el proyecto a ejecutar, deben tener claros cuáles son los KPI´s que van a impactar, enfocados a los objetivos de negocio o al área correspondiente. Si eso no está claro el proyecto no tendrá éxito.

“En conclusión, los CIO’s actuales deben tener amplio conocimiento sobre el negocio de la compañía, de manera tal que pueda guiar y proponer proyectos que impacten el negocio ayudando a mejorar desempeño y por tanto la utilidad, y se convertirán tanto en tomadores de decisiones como en socios de negocio que sugieren a la gerencia transformación para la innovación. Desde mi punto de vista el nuevo superhéroe que hará que una compañía esté preparada para afrontar la próxima pandemia será el CIO”, puntualiza Gutiérrez.