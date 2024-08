Nuevas habilidades y competencias tecnológicas para profesionales de servicio al cliente

22/08/2024

(Global) De acuerdo con un reporte publicado por Randstad y realizado por la compañía Dell Technologies y el Institute For The Future (IFTF) el 85% de los trabajos que habrá en 2030 aún no se han inventado. Sin embargo, es evidente que el panorama laboral apunta hacia un enfoque más tecnológico. En el sector de servicio al cliente, un ejemplo claro de estas nuevas profesiones incluyen chatbot manager y analistas de datos de clientes. Roles que requieren una comprensión profunda de la tecnología y de cómo puede aplicarse para mejorar la satisfacción del cliente.

En este sentido, con el fin de prepararse para profesiones del futuro, las capacitaciones de líderes, gerentes y directores responsables de la estrategia y operaciones de atención al cliente que buscan integrar y optimizar los canales digitales, son vitales para garantizar el éxito de cualquier plan.

Actualmente, es necesario conocer la mejor estrategia de abordaje, las métricas para evaluar la perfomance de los canales digitales, las diferentes alternativas de digitalización de atención al cliente o de procesos de soporte, para comprender la evolución y tendencias de los diferentes canales proporcionando una visión histórica y futura para entender su importancia y evolución.

“Estamos observando una fuerte transformación en los roles dentro de las organizaciones. Las habilidades y conocimientos vinculados a tecnología se transforman en una necesidad, más que en un deseable. Poder tener una mirada omnicanal, comprender cómo insertar los canales digitales y la AI en este proceso, medirlo y gestionarlo debe ser una prioridad en todos los profesionales de la industria. Además, surgirán roles especializados en la personalización de la experiencia del cliente mediante el uso de big data y análisis predictivo. Estas profesiones no solo demandarán habilidades técnicas avanzadas, sino también una comprensión profunda de las necesidades y comportamientos del cliente.” explicó Paula Priotti, Gerente de Consultoría de Kenwin, empresa líder en gestión de experiencia al cliente.

Los líderes y profesionales de la actualidad tienen la responsabilidad y la oportunidad de moldear el futuro del servicio al cliente. Para ello, es fundamental que tengan la posibilidad no solo de participar en programas de formación tecnológica, sino que además a través del networking puedan generar una red de contactos que les permita afianzar sus conocimientos en el sector laboral. Desarrollar habilidades blandas como la resolución de problemas, la comunicación efectiva y el pensamiento crítico también será vital para enfrentar los desafíos del mercado laboral del futuro.

“Nosotros sabemos que la formación continua es clave para mantenerse a la vanguardia en un mundo en constante evolución. Por esto, estamos dictando un nuevo Diplomado de Transformación Digital en el Contacto con Cliente, el cual se presenta como una excelente oportunidad para que los líderes y profesionales del sector conozcan las tendencias actuales y futuras y desarrollen las habilidades necesarias para liderar la innovación en el servicio al cliente.” agregaron desde Kenwin.

Para el año 2030, se espera un nuevo contexto laboral donde la tecnología estará presente en todos los sectores. La clave del éxito estará en la capacidad de adaptación, la creatividad y el dominio de las habilidades digitales. Los líderes y profesionales que se preparen hoy para las carreras del futuro serán los protagonistas de un mundo laboral transformado, donde la tecnología será una herramienta fundamental para brindar un servicio al cliente excepcional y contribuir al crecimiento de las organizaciones.

