Nuevo estudio de CEOs de IBM: ¿Cuáles son las principales prioridades en la era de la IA generativa?

Por staff

10/07/2023

Un nuevo estudio global de IBM Institute for Business Value, ‘CEO decision making in the age of AI, Act with intention’, mostró que casi la mitad de los CEOs en América Latina (47%), identifican la modernización tecnológica como su principal prioridad de negocio, seguido de cerca por la ciberseguridad y la privacidad de los datos (46%), y la productividad (45%). Mientras tanto, el 41% de los encuestados sostiene que la sostenibilidad ambiental es su principal desafío para los próximos 2-3 años, por delante de la modernización tecnológica y la ciberseguridad.

Adicionalmente, más del 63% de los CEOs latinoamericanos creen que la computación en la nube es la tecnología clave que les ayudará a entregar resultados en los próximos tres años, seguido de la analítica avanzada (54%) y la IA (50%), incluyendo la IA generativa. Sin embargo, los CEOs enfrentan barreras clave mientras compiten por modernizar y adoptar nuevas tecnologías como la IA generativa.

“Los líderes de negocios a nivel mundial han saltado a la ola de implementación de IA generativa, y Latinoamérica no es la excepción. Esa es la razón por la cual la modernización tecnológica sigue siendo prioridad para los CEOs en la región, dado que la mitad de ellos está apostando por la IA como pieza clave para entregar resultados”, comentó Salvador Álvarez Patuel, Gerente General de IBM Consulting para Argentina, Paraguay y Uruguay. “Sin embargo, las organizaciones todavía enfrentan importantes obstáculos a la hora de implementar la IA, y vemos cómo los CEOs se apoyan cada vez más en sus líderes tecnológicos como tomadores de decisiones estratégicas”, enfatizó.

Los hallazgos clave del estudio incluyen:

Los factores tecnológicos son la principal fuerza externa que impacta a las organizaciones en América Latina.

Los CEOs latinoamericanos afirman que los factores tecnológicos y el riesgo cibernético (ambos 46%) son las principales fuerzas externas que impactarán en su organización en los próximos tres años. Esto coincide con los resultados globales, donde por cuarto año consecutivo, los CEOs identificaron factores tecnológicos como la máxima fuerza externa que impacta a sus organizaciones.

En América Latina, los factores regulatorios y los factores de mercado (ambos 44%) también están clasificados como fuerzas externas importantes.

Los CEOs están buscando cada vez más líderes de operaciones, finanzas y tecnología para decisiones estratégicas.

Cuando se les pregunta qué miembros de C-level tomarán las decisiones más cruciales en los próximos tres años, los CEOs latinoamericanos identifican a los COO (61%) y CFOs (55%) en línea con sus contrapartes globales.

La influencia de los líderes tecnológicos en la toma de decisiones está creciendo: 36% de los CEOs latinoamericanos apuntan a los CIOs (frente al 19% hace un año), seguido de Chief Technology o Chief Digital Officer (28%) como aquellos que toman las decisiones más cruciales en su organización.

El estudio también incluyó una encuesta a 200 CEOs estadounidenses de corporaciones multinacionales sobre IA generativa, y reveló que tres cuartas partes de los CEOs encuestados creen que la ventaja competitiva dependerá de quién tenga la IA generativa más avanzada. Sin embargo, los ejecutivos también están sopesando riesgos potenciales o barreras tecnológicas como el sesgo, la ética y la seguridad. Más de la mitad (57%) de los CEO estadounidenses encuestados están preocupados por la seguridad de los datos y al 48% le preocupa el sesgo o la exactitud de los datos.

Sin embargo, todavía hay una desconexión entre estos CEOs* y sus equipos cuando se trata de la preparación de la IA. La mitad (50%) de CEOs informan que ya están integrando la IA generativa en productos y servicios, y el 43% de ellos declara que está usando la IA generativa para informar decisiones estratégicas. Menos de un tercio de sus equipos ejecutivos están de acuerdo en que tienen la experiencia interna o la disposición organizativa para adoptar la IA generativa.

Los hallazgos adicionales del estudio incluyen:

Los CEOs de Estados Unidos están listos para adoptar la IA generativa