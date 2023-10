Nuevo estudio global revela que personas que padecen de dolor se sienten socialmente más excluidas que nunca

Por staff

29/09/2023

La última edición del Índice de Dolor Haleon revela que la mitad (49%) de las personas con dolor se sienten estigmatizadas [1][2]

El 42% se sienten regularmente solitarios debido a su dolor, y un tercio siente profunda soledad (según la escala de soledad de UCLA) [ 3]

El 32% de las personas que viven con dolor temen ser juzgadas

Las mujeres, personas de color y la comunidad LGBQ+ son las más afectadas

La Generación Z es más propensa a no ser escuchada que los Baby Boomers

LONDRES, Sept. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Un nuevo estudio conducido entre 18.097 personas en 18 países descubrió que la sociedad es cada vez menos tolerante con las personas que padecen de dolor, a pesar de los efectos de COVID-19 que aumentaron la concienciación de la salud mundial.

La quinta edición del Índice de Dolor Haleon (HPI)[1], conducido por la empresa de salud del consumidor Haleon, sugiere que las actitudes hacia el dolor en la sociedad pospandémica, ahora son más críticas y menos tolerantes, con la mitad (49%) de las personas con dolor sintiéndose estigmatizadas y un tercio (32%) temiendo ser juzgadas por su dolor.

El índice global explora el impacto real que tiene el dolor en la vida de las personas desde hace casi una década. El estudio de este año halló que, desde la primera edición en 2014, el impacto social y emocional del dolor ha tenido un aumento de casi un 25%, aumentando así el estigma y el aislamiento social resultantes del dolor del día a día en todo el mundo. El 42% de las personas encuestadas dijeron experimentar soledad regularmente cuando sienten dolor. Los sentimientos de soledad grave surgieron en todo el mundo, con el 38% de las personas en China continental, el 33% en Australia y el 32% en el Reino Unido informando esto. Esto coincide con las advertencias sobre los impactos en la salud pública de la soledad y el aislamiento social emitidas por la Organización Mundial de la Salud [4] y la epidemia de soledad [5] señaladas en la primavera de 2023.

La Dra. Linda Papadopoulos, psicóloga y autora, comentó: “El dolor rutinario es un problema de salud que se puede descartar o trivializar con facilidad. Muchos no se dan cuenta de que sus efectos pueden ser mucho peores que los propios síntomas. El resultado de la soledad y el impacto en la salud mental causado por la falta de empatía y el trato diferente solo está empeorando. Como sociedad, necesitamos mejorar la empatía y comprensión en un mundo que continúa volviéndose cada vez más indolente ante estos problemas”.

El HPI descubrió que las personas que ya experimentan prejuicios, discriminación y exclusión en la sociedad son las más afectadas por estos puntos de vista indolentes sobre el dolor.

El 58% de las mujeres dijo que su dolor fue tratado de forma diferente, desacreditadas o discriminadas frente al 49% de los hombres. Este porcentaje más alto entre las mujeres en la India (74%), el Reino de Arabia Saudita (KSA) (74%), Brasil (74%) y China continental (61%).

dijo que su dolor fue tratado de forma diferente, desacreditadas o discriminadas frente al 49% de los hombres. Este porcentaje más alto entre las mujeres en la India (74%), el Reino de Arabia Saudita (KSA) (74%), Brasil (74%) y China continental (61%). El 59% de las personas de color dijeron que su dolor fue tratado de forma diferente, desacreditadas o discriminadas frente al 48% de las personas de la raza blanca. Este porcentaje es más alto en Brasil (71%), Polonia (64%) y Estados Unidos (64%), mientras que es verdad para el 60% en el Reino Unido.

dijeron que su dolor fue tratado de forma diferente, desacreditadas o discriminadas frente al 48% de las personas de la raza blanca. Este porcentaje es más alto en Brasil (71%), Polonia (64%) y Estados Unidos (64%), mientras que es verdad para el 60% en el Reino Unido. El 44% de las personas LGBQ+ temían que otros hagan suposiciones sobre ellos y su dolor, en comparación con el 32% de los heterosexuales. Esto es más alto en India (61%), Estados Unidos (54%), Canadá (49%) y Australia (48%).

El estudio también reveló una fuerte división generacional en la manera en que las personas experimentan el dolor, lo que sugiere que los pacientes más jóvenes tienen más dificultades para expresar su dolor y acceder al tratamiento:

El 70% de la Generación Z dijo que su dolor fue tratado de manera diferente, desacreditadas o discriminadas, en comparación con el 40% de los Baby Boomers. Esto es más alto en India (80%), EE. UU. (79%) y para el 74% de los encuestados del Reino Unido.

dijo que su dolor fue tratado de manera diferente, desacreditadas o discriminadas, en comparación con el 40% de los Baby Boomers. Esto es más alto en India (80%), EE. UU. (79%) y para el 74% de los encuestados del Reino Unido. El 45% de la Generación Z dijo que sentir dolor era demasiado tabú para que hablaran, en comparación con el 35% de los Boomers.

Si bien a las generaciones mayores les resulta más fácil expresar su dolor y acceder al tratamiento, son las más marginadas cuando se trata de acceder a información relacionada con la salud en línea. El 45% de las personas de 75 a 84 años dijeron que tienen dificultades para acceder información en línea, ya que no se sienten seguras navegando por Internet, en comparación con el 33% en general.

Los encuestados estuvieron de acuerdo en la necesidad de una visión más personalizada y compasiva del dolor. Más de dos tercios (68%) de las personas dijeron que mayor empatía para abordar el favoritismo y la exclusión marcaría una verdadera diferencia en su experiencia de dolor. Mientras tanto, el 69% dijo que desearía que los médicos y el 62% los farmacéuticos, estén mejor capacitados sobre como es el dolor individual para los diferentes pacientes.

Lisa Jennings, directora de la categoría global Over the Counter en Haleon, dijo: “Si bien el dolor es una experiencia humana universal, que resulta en soledad y estigma para muchos, su impacto varía considerablemente entre los grupos sociales, con los más marginados entre los más afectados. Nuestra ambición es romper las barreras para lograr una mejor salud del día a dia para todos, independientemente de la edad, raza, origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad y otros factores. El HPI muestra que podemos disminuir el impacto social y emocional del dolor cambiando las percepciones y las conversaciones en torno al manejo del dolor. Por lo que estamos tomando medidas a través de varios programas, como nuestra iniciativa #ListenToPain, lanzada para profesionales de salud en todo el mundo”.

El programa # ListenToPainde Haleon apoya a los profesionales de la salud a mejorar la comunicación con los pacientes y a tener una conversación centrada en el dolor personalizada para el individuo. #ListentoPain incluye cinco perfiles que describen a personas con diferentes actitudes y comportamientos hacia el manejo del dolor que ayudan a los profesionales de la salud a personalizar su enfoque con sus pacientes. Con la continuidad de la atención médica, comprender verdaderamente cómo el dolor puede cambiar con el transcurso tiempo, significa que las estrategias de manejo del dolor pueden evolucionar y ser más eficaces a largo plazo.

Contacto de Medios:

Para más información acerca del HPI, o solicitudes de entrevista, comuníquese con:

Nina.bass@edelman.com

Amy.barker@edelman.com

Para más información acerca de Haleon, comuníquese con:

gemma.x.thomas@haleon.com

Notas para los editores

Acerca del estudio Haleon Pain Index (Índice de Dolor Haleon)

El Índice de Dolor Haleon (HPI) es un estudio social longitudinal exclusivo, globalmente representativo, conducido por Edelman Data x Intelligence (DXI). El estudio fue diseñado para dar voz a las personas que experimentan dolor y evaluar el estado evolutivo del dolor. El estudio capta el impacto percibido del dolor en la vida diaria de las personas, su salud, sentimientos, emociones, motivaciones y comportamientos, con poniendo la experiencia humana como punto central. En su quinta edición, el estudio evalúa las barreras de inclusión de la salud para el tratamiento efectivo del dolor. Las percepciones de más de 18.000 encuestados en 18 países fueron captadas como parte de la quinta edición.

Mercados rastreados en el HPI 5: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Malasia, México, Polonia, Sudáfrica, Suecia y Reino Unido.

Los grupos de edad se dividen en diferentes generaciones:

Generación Z: personas de 18 a 26 años de edad

personas de 18 a 26 años de edad Millennials: personas de 27 a 42 años de edad

personas de 27 a 42 años de edad Generación X: personas de 43 a 58 años de edad

personas de 43 a 58 años de edad Boomers 1*: personas de 59 a 66 años de edad

personas de 59 a 66 años de edad Boomers 2*: personas de 67 a 77 años de edad

personas de 67 a 77 años de edad Generación silenciosa: personas de 78 a 84 años de edad

1*Por primera vez, el Índice de Dolor Haleon (HPI) ahora captura la voz de los especialistas, médicos de cabecera, farmacéuticos y enfermeras, en cuatro mercados principales: Australia, Alemania, KSA y Estados Unidos. En esta primera edición, recopilamos información de más de 600 expertos (150 por mercado*) a través de una encuesta personalizada en línea de 15 minutos, que explora sus puntos de vista sobre el dolor, sus desafíos como profesionales de la salud y el rol que pueden desempeñar para impulsar un cambio positivo.

2*En Estados Unidos, nuestras entrevistas incluyeron una combinación de médicos y enfermeras; en Australia y KSA, una combinación de médicos y farmacéuticos, y en Alemania, una combinación de farmacéuticos y asistentes de farmacéuticos.

Acerca de Listen To Pain

#ListenToPain es una iniciativa global de Haleon para permitir a los profesionales de la salud maximizar su tiempo con los pacientes y ayudarlos a comprender mejor la experiencia de dolor de un paciente, proporcionando al paciente un plan de tratamiento adecuado para ellos. Localizado en Haleon Health Partner, una plataforma digital dedicada para profesionales de la salud, #ListenToPain incluye una serie de herramientas prácticas para mejorar las interacciones, evaluaciones y resultados. Estas herramientas y recursos para farmacéuticos les ayudarán a comprender mejor el dolor de sus pacientes y a mantener conversaciones sobre el manejo del dolor.

Puede encontrar más información y la gama completa de recursos de # ListentoPain en www.haleonhealthpartner.com .

Acerca de Haleon

Haleon (LSE / NYSE: HLN) es un líder mundial en la salud del consumidor que tiene como objetivo mejorar salud del día a día de forma más humana. El portafolio de productos de Haleon abarca cinco categorías principales: salud oral, alivio del dolor, salud respiratoria, salud digestiva y otros, y vitaminas, minerales y suplementos (VMS). Sus marcas de larga trayectoria, como Advil, Sensodyne, Panadol, Voltaren, Theraflu, Otrivin, Polident, parodontax y Centrum, se basan en ciencia confiable, innovación y un profundo conocimiento humano.

Para más información, visite, www.haleon.com .

___________________________________________________

1 Haleon. Pain Index. 2023. Datos en archivo.

2 El Índice de Dolor Haleon anteriormente conocido como el Índice Global de Dolor.

3 Russell, D, et al.,1978. Desarrollar una medida de soledad. Journal of Personality Assessment, 42, 290-294. Disponible: https://fetzer.org/sites/default/files/images/stories/pdf/selfmeasures/Self_Measures_for_Loneliness_and_Interpersonal_Problems_UCLA_LONELINESS.pdf. [18 de septiembre de 2023].

4 Organización Mundial de la Salud (OMS). N.d. Aislamiento social y soledad. Disponible: https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/social-isolation-and-loneliness [2023, September 18].

5 Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). 2023. Riesgos para la salud por el aislamiento social y la soledad. Disponible: https://www.cdc.gov/emotional-wellbeing/social-connectedness/loneliness.htm#:~:text=Social%20isolation%20and%20loneliness%20have,linked%20to%20increased%20risk%20for%3A&text=Heart%20disease%20and%20stroke.,Tipo%202%20diabetes. [18 de septiembre de 2023].

Copyright © 2023 GlobeNewswire, Inc.