Nuevo gigante de la IA ya vale más que Disney y McDonald’s

05/02/2025

(EEUU) El nuevo favorito del mercado de valores estadounidense, Palantir, alcanzó otro hito hoy al dispararse su cotización, tras su último informe de resultados. De ese modo, se une a un grupo de élite de empresas de Estados Unidos valuadas en más de US$ 200 millones.

El gigante del software se beneficia ampliamente de su “posición en el centro de la revolución de la IA”, según su CEO multimillonario, Alexander Karp.

En el último trimestre de 2024, Palantir registró unos ingresos de 828 millones de dólares, un 14 % más en términos interanuales, y unos beneficios ajustados de 14 centavos por acción.

Para 2025, la empresa proyecta ingresos de entre US$ 3.740 y US$ 3.760 millones, con un flujo de caja libre ajustado de entre US$ 1.500 y US$ 1.700 millones, lo que implicaría un crecimiento del 30% tanto en ingresos como en rentabilidad.

De ese modo, las acciones de Palantir subieron un 27% a media mañana, alcanzando un precio récord de más de US$ 106, luego de que los inversores reaccionaran con gran entusiasmo al informe de ganancias del cuarto trimestre que publicó la firma ayer a la tarde. Con este aumento, la capitalización bursátil de la compañía llegó a los US$ 240 millones , superando a gigantes como American Express (US$ 221.000 millones), McDonald’s (US$ 208.000 millones) y Disney (US$ 207.000 millones).

“Aún estamos al principio del primer acto de una revolución (de la IA) que se desarrollará durante años y décadas”, afirmó el director ejecutivo y cofundador de Palantir, Alex Karp, en una carta enviada a los accionistas.

Según la valoración de Forbes, el patrimonio de Karp creció en US$ 1.500 millones hoy, pasando de US$ 7.800 a US$ 9.300 millones, lo que lo catapultó del puesto 374 al 281 entre las personas más ricas del mundo. Por su parte, la fortuna del cofundador de Palantir, Peter Thiel, aumentó en US$ 2.900 millones, alcanzando los US$ 18.800 millones, lo que lo ubica como la 106ª persona más rica del planeta.

En una conferencia de prensa tras los resultados, Karp incidió que la compañía pretende ser “la piedra angular y empresa más importante” de esta revolución en Estados Unidos y recalcó que Palantir pretende hacer que el país sea “más letal” contra los adversarios.

