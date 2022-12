nuevos recursos sobre síndrome de down disponibles en español y japonés

29/12/2022

Global Down Syndrome Foundation, Centro UC Síndrome de Down y Asociación de síndrome de Down de Japón unen sus fuerzas para traducir y proveer acceso on line a las guías GLOBAL para el cuidado de salud de Adultos

DENVER, Dec. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoy, Global Down Syndrome Foundation (GLOBAL) , publicó las versions en Español y Japonés de la Guía sobre el Cuidado Médico de Adultos con síndrome de Down (Guía Global del Adulto) en colaboración con el Centro la Universidad Católica de Chile (Centro UC síndrome de Down o CUCSD) y la Asociaciación de síndrome de Down de Japón (JDSA).

La guía GLOBAL de Adultos es la primera guía basada en evidencia para adultos con síndrome de Down y fue publicada en inglés en la revista JAMA, del inglés Journal of the American Medical Association, en el 2020. Los autores de la guía son directores de las clínicas más grandes de síndrome de Down en los Estados Unidos, y los nueve tópicos tratados son: comportamiento, demencia, diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, osteoporosis, inestabilidad atlantoaxial, enfermedad tiroidea y enfermedad celiaca. GLOBAL se encuentra trabajando en expandir los tópicos a para incluir apneas del sueño, tumores sólidos, leucemia, cuidados en visión/ojos, y terapia física y ejercicio.

Además de la guía de 80 páginas para profesionales médicos, GLOBAL también ha publicado una versión amigable para familias, mucho más corta y kits de herramientas que incluyen evaluaciones fáciles de seguir para la enfermedad celíaca, diabetes, comportamiento y chequeos anuales.

Todos estos recursos para adultos se encuentran ahora disponibles en Español y Japonés, sin costo, en la web de GLOBAL, DS-Connect®: The Down Syndrome Registry, en el sitio web de CUCSD y en el de JDSA.

“GLOBAL se complace en poder llegar a personas con síndrome de Down y sus familias que viven en los Estados Unidos y que hablan en español o japonés, con la colaboración de los Institutos Nacionales de Salud/DS-Connect®“, dice Michelle Sie Whitten, presidenta y CEO de Global Down Syndrome Foundation. “El Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver de los NIH ha sido un apoyo desde el principio. También estamos profundamente agradecidos de la Dra. Macarena Lizama directora del CUCSD, el Dr. Tamai Kunio, presidente de JDSA, y el Dr. Chisen Takeuchi de JDSA por ayudar a garantizar que estos documentos lleguen a cientos de miles de personas hablantes de español y japonés en todo el mundo”.

GLOBAL ha trabajado con el Congreso desde el año 2006 abogando por el programa de financiamiento de la investigación en síndrome de Down transversal en los NIH de los Estados Unidos y por aumentar dicho financiamiento. En diciembre de 2010, GLOBAL y los NIH coorganizaron la primera conferencia de investigación sobre el síndrome de Down centrada en registros y biobancos. Un resultado importante fue el establecimiento de DS-Connect®: Registro de síndrome de Down.

“Es muy importante para mí y para otras personas con síndrome de Down tener esto en español”, dice Yadira Carrillo, una autogestora y empresaria de 32 años que tiene síndrome de Down. “¡Necesito saber cómo cuidarme como adulta!”

“Ver la guía en español se siente como si GLOBAL valorara a las familias hispanoparlantes como la mía”, dijo Yadira Carrillo, madre de una hija de 32 años que tiene síndrome de Down. “El idioma es una barrera que enfrentan algunas familias para recibir atención médica y sé que esto ayudará a muchas personas en los EE. UU. e internacionalmente”.

En Chile, GLOBAL ha estado trabajando en estrecha colaboración con la Dra. Lizama en muchos proyectos, incluida la creación de la versión en español de la Guía GLOBAL y el recurso COVID-19 y síndrome de Down.

“Lo que Michelle, Bryn Gelaro y su equipo han logrado en investigación y atención médica es muy importante”, dice la Dra. Macarena Lizama, directora médica del Centro de la Universidad Católica de Síndrome de Down en Chile. “Nos sentimos honrados de colaborar con GLOBAL en este recurso transformador y mejorar la equidad médica, especialmente para los países de habla hispana donde el acceso a la atención médica y los recursos básicos para las personas con síndrome de Down pueden ser muy escasos. Estaremos muy orgullosos de utilizar este recurso en nuestra práctica clínica y compartirlo con colegas y familias”.

El Dr. Tamai Kunio se hace eco de este sentimiento: “Estamos agradecidos por la colaboración que hemos tenido con GLOBAL y tener este importante recurso en japonés es un sueño hecho realidad. Mi hija y miles de adultos japoneses con síndrome de Down seguramente se beneficiarán. Esperamos trabajar con GLOBAL y agregar nuevas áreas médicas en los próximos años”.

Actualmente, GLOBAL está trabajando con los Ministerios de Salud de Chile y Japón para que las pautas estén disponibles de forma gratuita y que se puedan ser encontradas fácilmente en sus páginas web sobre discapacidad.

Para obtener más información sobre la Guía GLOBAL para adultos y descargar su copia hoy, visite www.globaldownsyndrome.org/medical-care-guidelines-for-adults/

Para obtener más información sobre la Fundación Global para el Síndrome de Down, visite www.globaldownsyndrome.org

Sobre Global Down Syndrome Foundation

La Global Down Syndrome Foundation (GLOBAL) es la organización sin fines de lucro más grande de los EE. UU. que trabaja para salvar vidas y mejorar drásticamente los resultados de salud de las personas con síndrome de Down. GLOBAL ha donado más de USD$32 millones para establecer el primer instituto de investigación del síndrome de Down que apoya a más de 400 científicos y más de 2.200 pacientes con síndrome de Down de 33 estados y 10 países. Trabajando en estrecha colaboración con el Congreso y los Institutos Nacionales de Salud (NIH), GLOBAL es la organización de defensa líder en los EE. UU. para la investigación y la atención de personas con síndrome de Down. GLOBAL tiene una membresía de más de 100 organizaciones de síndrome de Down en todo el mundo, y es parte de una red de Afiliados: el Crnic Institute for Down Syndrome , el Sie Center for Down Syndrome , y el University of Colorado Alzheimer’s and Cognition Center, – todos en el Anschutz Medical Campus.

Las publicaciones médicas de GLOBAL de amplia circulación incluyen Guías GLOBAL sobre el cuidado médico para Adultos con Síndrome de Down, Información Prenatal y el Recién Nacido con Síndrome de Down y la galardonada revista Down Syndrome WorldTM. GLOBAL también organiza el desfile de modas Be Beautiful Be Yourself, que es la recaudación de fondos para personas con síndrome de Down más grande del mundo. Visite globaldownsyndrome.org y síganos en las redes sociales (Facebook y Twitter: @GDSFoundation, Instagram: @globaldownsyndrome).

AVISO IMPORTANTE

Si bien el contenido de este comunicado de prensa y la Guía GLOBAL fueron desarrollados por GLOBAL y los Autores de la Guía GLOBAL, no podemos y no tenemos la intención de brindar asesoramiento médico o legal a las personas. Comuníquese con su(s) proveedor(es) de atención médica o asesor(es) legal(es) si tiene preguntas específicas sobre su historial de salud o atención individual.

