Número de Fintech chilenas alcanza las 300 empresas

Por staff

17/10/2023

Finnovista, empresa de innovación y capital de riesgo comprometida con el desarrollo del ecosistema Fintech y la transformación de las finanzas en América Latina, y Visa, líder mundial de pagos, presentaron ayer la quinta edición del informe Finnovista Fintech Radar Chile 2023, realizado junto con Visa. Este reporte de investigación y análisis destaca las últimas tendencias y startups emergentes en el dinámico ecosistema Fintech.

El ecosistema Fintech en Chile ha experimentado un notorio crecimiento, alcanzando un total de 300 emprendimientos operativos en el mercado este año, según el informe presentado. Esta cifra refleja un impresionante incremento anual compuesto del 29,5% desde el último radar publicado en 2021, que contabilizaba 179 startups Fintech en el país.

Analizando los datos históricos del Finnovista Fintech Radar en Chile realizado con Visa, se observa que el crecimiento anual compuesto entre 2019-2021 fue algo inferior (26,4%), lo que destaca el aceleramiento del sector financiero para la innovación y el emprendimiento en Chile durante los últimos cinco años.

En cuanto a la distribución de los emprendimientos identificados respecto a los diferentes segmentos considerados en el estudio, se puede observar que más de la mitad del ecosistema está conformado por Fintech de Payments and Remittances (20,7%), Enterprise Financial Management (17,3%) y Lending (14,3%). A estos segmentos les siguen con cifras también considerables Insurtech (10,7%), Wealth Management (10,3%), y Enterprise Technologies for Financial Institutions (9,7%), mientras que el resto de grupos aglutinan el 17,7% restante.

Las tendencias observadas son en la rama de Lending, con un gran auge de soluciones de Factoring & Invoice lending enfocado a PyMEs chilenas y en Wealth Management, en el que han aparecido multitud de nuevas soluciones enfocadas en el subsegmento de Digital Wealth Management mediante plataformas en línea para la oferta y provisión de servicios de gestión patrimonial enfocados a romper barreras de acceso a activos e inversiones hasta ahora poco democratizadas en el mundo de inversión.

Las startups chilenas, en el interés de los fondos

Chile se posiciona como el cuarto mercado latinoamericano con más actividad en levantamiento de capital de riesgo en lo que va del presente año, detrás de Brasil, México y Colombia.

Según LAVCA, se han llevado a cabo 35 operaciones en el ecosistema chileno en la primera mitad del 2023, una cifra muy cercana a las 38 transacciones concretadas en Colombia —que se posiciona como el tercer país con más actividad de inversión en capital de riesgo en lo que va del año—. A pesar de que únicamente se registraron 14 operaciones en el primer trimestre del año —la cifra más baja en años— hubo un aumento considerable en el segundo trimestre. En este segundo periodo se registraron 21 transacciones, lo que representa un aumento intertrimestral de 50%. Dichas 35 operaciones representan un 10% de la totalidad de transacciones que se han llevado a cabo en la primera mitad de 2023 en todo LatAm. En estas rondas, las startups chilenas han recaudado 129,5 millones de dólares.

Asimismo, al analizar la evolución del ecosistema en los últimos 5 años, el Finnovista Fintech Radar realizado junto con Visa revela que la inversión de capital de riesgo en Chile ha experimentado un crecimiento anual compuesto del 84%. En 2018, la inversión en esta clase de activo alcanzó los 46 millones de dólares, cifra que se ha multiplicado considerablemente llegando a superar los 528 millones en 2022.

Todo a favor para que las startups Fintech chilenas se expandan

Según Andrés Fontao, Cofundador y Managing Partner de Finnovista: “los emprendedores chilenos ya están demostrando un gran potencial para expandir sus operaciones en otros mercados de la región, y ser parte fundamental del ecosistema Fintech de América Latina. Cabe destacar que el gobierno chileno también está ya dando respuesta a algunos de los retos que enfrenta el país, enfocándose en promover la inclusión financiera mediante la innovación en Open Finance, así como el desarrollo de políticas públicas que fomenten el acceso a créditos digitales y la inclusión de la economía informal. Estas medidas buscan apuntalar una economía más incluyente y sostenible en Chile, lo hará de este país un mercado atractivo para otras Fintech de la región. Desde Finnovista seguiremos apoyando el crecimiento de este emocionante ecosistema, fomentando la innovación y la inclusión financiera en Chile y en el resto de la región de habla hispana”, puntualiza.

Este panorama económico ofrece un entorno propicio para el desarrollo del ecosistema Fintech en el país. Con una economía en transición hacia un crecimiento más sostenible, las startups Fintech pueden desempeñar un papel crucial en la diversificación del sistema financiero, ofreciendo soluciones más accesibles y ágiles para ciudadanos y empresas.

Por su parte, el Country Manager de Visa Chile, Francisco Valdivia, señaló que “los datos del Radar, que impulsamos desde Visa con Finnovista, reflejan muy bien la situación de este sector en Chile, un país con las condiciones dadas para la creación de Fintechs y que proporciona un entorno favorable para el crecimiento y desarrollo de start ups”.

“En relación al sistema financiero, aproximadamente el 90% de los chilenos tiene alguna cuenta bancaria y, también, alrededor del 90% de las transacciones que realizan son contactless. Aun así, vemos una gran oportunidad en términos de inclusión financiera, donde las Fintechs son un actor clave. Un ecosistema de Fintechs diverso es un motor para el desarrollo económico inclusivo y sostenible de un país, ya que facilita un mayor acceso al crédito y genera una variedad de nuevos productos y soluciones digitales. En Visa seguiremos comprometidos con apoyar a las Fintechs, que están proporcionando soluciones innovadoras y potenciando a las pequeñas y medianas empresas, un componente esencial de nuestra economía.”

Retos y ventajas de las startups chilenas:

El ecosistema chileno esgrime adopción tecnológica como sello distintivo frente al resto de la región, y los emprendedores Fintech que han participado en el Radar puntualizan que expandirse a otros mercados es su gran desafío.

Las startups chilenas cuentan con destacadas ventajas competitivas. Un impresionante 46,7% de ellas señala la mayor rapidez de adopción de nuevas tecnologías como su principal diferenciador frente a otros países de la región. Además, el estudio revela un hallazgo fascinante: más de la mitad (54,7%) de estas Fintech ya utilizan Finanzas Abiertas y APIs, tecnologías que lideran con el mayor porcentaje de adopción, superando a otras como Cómputo en la nube (42%) e Inteligencia Artificial y Machine Learning (​​38%).

Por otro lado, entre los diversos desafíos que enfrentan estas empresas, la internacionalización y el escalamiento de operaciones son los que más inquietan, con un contundente 51,3% de las Fintech encuestadas señalándolo como el mayor reto. A continuación, se encuentran el lanzamiento de nuevos productos/servicios y el acceso a financiamiento, con porcentajes de 14,7% y 8%, respectivamente.

Ver más: Los argentinos confían cada vez más en las empresas fintech para proteger sus ingresos

Ver más: Fintech logra ser el único punto de acceso para los bancos de Latinoamérica

Ver más: Más de 10 mil argentinos descargaron Dollarize