Nvidia domina os gráficos com um ganho de 179,3% no 1º semestre de 2023

Por staff

17/07/2023

No primeiro semestre de 2023, o mercado de ações testemunhou um aumento notável, com o S&P 500 recuperando seu status de alta após um tumultuado 2022. Apesar de lidar com desafios como inflação, aumento das taxas de juros, a crise do teto da dívida e contratempos no setor bancário, o S&P 500 conseguiu superar esses obstáculos, marcando o ressurgimento do mercado de alta.

Entre os principais desempenhos durante esse período estavam as seguintes ações:

Nvidia (NVDA): Com um ganho impressionante de 179,3%, a Nvidia se destacou, beneficiando-se da resposta entusiasmada dos investidores em relação ao futuro da inteligência artificial (IA). Como fabricante de chips que alimentam computadores utilizados em IA generativa, a Nvidia testemunhou uma demanda crescente por seus produtos.

(NVDA): Com um ganho impressionante de 179,3%, a Nvidia se destacou, beneficiando-se da resposta entusiasmada dos investidores em relação ao futuro da inteligência artificial (IA). Como fabricante de chips que alimentam computadores utilizados em IA generativa, a Nvidia testemunhou uma demanda crescente por seus produtos. Meta (META): Demonstrando um aumento de 138,5% no primeiro semestre, a Meta emergiu como um jogador significativo, dobrando a capitalização de mercado da empresa. Os comentários do CEO Mark Zuckerberg sobre a melhoria da eficiência tocaram os investidores. Combinados com a empolgação em torno da IA generativa, esses fatores impulsionaram as ações da Meta para níveis mais altos.

(META): Demonstrando um aumento de 138,5% no primeiro semestre, a Meta emergiu como um jogador significativo, dobrando a capitalização de mercado da empresa. Os comentários do CEO Mark Zuckerberg sobre a melhoria da eficiência tocaram os investidores. Combinados com a empolgação em torno da IA generativa, esses fatores impulsionaram as ações da Meta para níveis mais altos. Carnival Corporation (CCL): Em busca próxima da Meta, a Carnival Corporation experimentou um aumento significativo de 133,6%. Esse crescimento foi impulsionado por reservas robustas e pela expansão da frota da empresa, com expectativa de crescimento de mais de 90% nos lucros projetados para 2023.

(CCL): Em busca próxima da Meta, a Carnival Corporation experimentou um aumento significativo de 133,6%. Esse crescimento foi impulsionado por reservas robustas e pela expansão da frota da empresa, com expectativa de crescimento de mais de 90% nos lucros projetados para 2023. Tesla (TSLA): Com uma valorização das ações de 109%, a Tesla desfrutou de uma ascensão notável, à medida que suas vendas ano a ano aumentaram mais de 80%. Esse crescimento foi atribuído principalmente a créditos fiscais e à adoção mais ampla das ofertas da Tesla.

(TSLA): Com uma valorização das ações de 109%, a Tesla desfrutou de uma ascensão notável, à medida que suas vendas ano a ano aumentaram mais de 80%. Esse crescimento foi atribuído principalmente a créditos fiscais e à adoção mais ampla das ofertas da Tesla. Royal Caribbean (RCL): Alcançando um sólido aumento de 105,5%, a Royal Caribbean superou as expectativas no primeiro trimestre, com o momentum esperado para persistir ao longo do ano.

(RCL): Alcançando um sólido aumento de 105,5%, a Royal Caribbean superou as expectativas no primeiro trimestre, com o momentum esperado para persistir ao longo do ano. Palo Alto Networks (PANW): Com um impressionante salto de 81,5% no preço das ações ao longo do primeiro semestre, a Palo Alto Networks experimentou um crescimento de receita impulsionado pelas ofertas de segurança baseadas em software de próxima geração da empresa. Até o final do terceiro trimestre fiscal do ano, a receita havia aumentado em 25%.

(PANW): Com um impressionante salto de 81,5% no preço das ações ao longo do primeiro semestre, a Palo Alto Networks experimentou um crescimento de receita impulsionado pelas ofertas de segurança baseadas em software de próxima geração da empresa. Até o final do terceiro trimestre fiscal do ano, a receita havia aumentado em 25%. Advanced Micro Devices (AMD): Impulsionada pelo entusiasmo em torno da IA, a Advanced Micro Devices testemunhou um aumento de 71,8%. Esse aumento foi sustentado pela expectativa de que a IA impulsione o negócio de centros de dados em rápida expansão da empresa.

(AMD): Impulsionada pelo entusiasmo em torno da IA, a Advanced Micro Devices testemunhou um aumento de 71,8%. Esse aumento foi sustentado pela expectativa de que a IA impulsione o negócio de centros de dados em rápida expansão da empresa. Norwegian Cruise Lines (NCLH): Valorizando-se em 70,8% no primeiro semestre, a Norwegian Cruise Lines relatou níveis historicamente altos de reservas, impulsionando seu desempenho.

(NCLH): Valorizando-se em 70,8% no primeiro semestre, a Norwegian Cruise Lines relatou níveis historicamente altos de reservas, impulsionando seu desempenho. PulteGroup (PHM): Impulsionada pelo otimismo em relação à demanda robusta e oferta limitada no mercado imobiliário, a PulteGroup registrou um aumento significativo de 69,8%.

(PHM): Impulsionada pelo otimismo em relação à demanda robusta e oferta limitada no mercado imobiliário, a PulteGroup registrou um aumento significativo de 69,8%. General Electric (GE): Com um aumento de 64,8%, a General Electric se beneficiou da crescente demanda por motores a jato em todo o mundo. Como GE Aerospace, o maior fabricante de motores a jato globalmente, tem muito a ganhar com esse aumento na demanda.

De acordo com Rebecca Baldridge, CFA, analista da trading.com, “Os investidores estão cada vez mais entusiasmados com o imenso potencial prometido pela IA generativa. Essa tem sido uma das tendências mais marcantes no mercado até agora este ano, e é improvável que o entusiasmo diminua à medida que a tecnologia ganha força.”

