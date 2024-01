NVIDIA Reflex cambia las reglas del juego

Por staff

28/01/2024

NVIDIA Reflex cambia las reglas del juego: reduce la latencia del sistema en las tarjetas gráficas GeForce y laptops GeForce para que las acciones se produzcan con mayor rapidez, proporciona a los usuarios una ventaja competitiva en las partidas multijugador y hace que los títulos para un solo jugador respondan mejor y sean más divertidos. Esta semana se ha marcado un hito en la adaptación de NVIDIA Reflex, ya que Layers of Fear, SCUM y Squad han añadido compatibilidad, lo que eleva a más de 100 el número de juegos compatibles.

Hoy también marca la disponibilidad de las nuevas GPU GeForce RTX 4070 SUPER, y con ellas, llega un nuevo controlador Game Ready y más juegos DLSS.

Reflex alcanza los 100 juegos

NVIDIA Reflex ha ido ganando impulso, con más del 90% de los jugadores de GeForce habilitando la tecnología de reducción de latencia que es compatible con 9 de los 10 principales shooters competitivos. Sólo en 2023, más de 50 millones de jugadores de GeForce jugaron más de 10.000 millones de horas de sus títulos favoritos con mayor capacidad de respuesta gracias a la innovadora tecnología de reducción de latencia del sistema Reflex.

Y el impulso no disminuye. Layers of Fear, SCUM y Squad ya son compatibles con Reflex. Además, Horizon Forbidden West Complete Edition y NAKWON: LAST PARADISE serán compatibles en el momento del lanzamiento.

Desde su debut en septiembre de 2020, más de 100 juegos se han lanzado con o han añadido soporte para NVIDIA Reflex. Es una lista estelar que incluye Apex Legends, Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike 2, Fortnite y Overwatch 2, junto con juegos de éxito aclamados por la crítica como Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Diablo IV, Remnant 2, God of War, Microsoft Flight Simulator, Red Dead Redemption 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel’s Spider-Man Remastered y muchos más.

La GeForce RTX 4070 SUPER ya está disponible y cuenta con un nuevo controlador listo para jugar

En el CES de la semana pasada, NVIDIA dio un nuevo impulso a la serie GeForce RTX 40 con la presentación de las nuevas tarjetas gráficas GeForce RTX 4080 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER y GeForce RTX 4070 SUPER.

Las tres se lanzan este mes, y la GeForce RTX 4070 SUPER es la primera en salir al mercado con disponibilidad a partir de hoy. La GeForce RTX 4070 SUPER ya está disponible a partir de 599 dólares. Cuenta con un 20% más de núcleos que la GeForce RTX 4070, y es ideal para jugar con los ajustes al máximo y a 1440p en los últimos y mejores títulos. En los juegos con mayor carga gráfica, la GeForce RTX 4070 SUPER es más rápida que la GeForce RTX 3090 utilizando una fracción de la potencia, y con DLSS 3 es 1,5 veces más rápida.

Para apoyar el lanzamiento, NVIDIA ha publicado un nuevo controlador Game Ready.

El nuevo controlador Game Ready también prepara a los jugadores para Palworld, que entra en Early Access el 19 de enero con DLSS 2.

