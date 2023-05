Nvidia logra hito histórico uniéndose al club del billón de dólares

Por staff

30/05/2023

Nvidia Corp (NVDA) superó el martes el billón de dólares de capitalización bursátil, convirtiéndose en el primer fabricante de chips en unirse al exclusivo club. La empresa de chips para juegos e inteligencia artificial, cuyas acciones escalan un 5% en Wall Street, se valoró en 1 billón de dólares.

Las acciones de Nvidia treparon cerca de un 25% la semana pasada, lo que provocó un repunte de los valores relacionados con la IA e impulsó a otros fabricantes de chips, contribuyendo a que el índice Philadelphia SE Semiconductor cerrara el viernes en su nivel más alto en más de un año.

El presidente demócrata, Joe Biden, y el principal congresista republicano, Kevin McCarthy, alcanzaron el fin de semana un acuerdo provisional para suspender el límite máximo de endeudamiento del Gobierno estadounidense durante un par de años, con lo que el asunto queda superado de cara a las próximas elecciones presidenciales, que podrían ser muy reñidas, y se evita un impago que habría tenido repercusiones económicas desastrosas a escala mundial.

Meta -la antigua Facebook-, valorada en unos 670.000 millones de dólares hasta el cierre de la jornada anterior, alcanzó el hito del billón de dólares de capitalización bursátil en 2021, mientras que Apple Inc, Alphabet Inc -matriz de Google-, Microsoft Corp y Amazon.com Inc son las otras empresas estadounidenses que forman parte del club.

La inteligencia artificial (IA) cobró protagonismo después de que Nvidia sorprendiera a los inversores con una previsión de ingresos la semana pasada que superó las expectativas de los analistas en más de un 50%.

A medida que los traders van regresando tras el puente del Día de los Caídos, la consecución de un acuerdo sobre el techo de la deuda podría dar más motivos a Reserva Federal para sentirse confiada a la hora de volver a subir los tipos.

Las últimas cifras de inflación, mejores de lo esperado, hicieron que el mercado valorara en un 60% la posibilidad de una subida de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en junio.

El martes se publicará el principal dato económico, índice CB de confianza de los consumidores y se espera que muestre un ligero descenso hasta 99,0 puntos desde los 101,3 del mes anterior.

En el ámbito empresarial, HP dará a conocer sus resultados del segundo trimestre tras el cierre de la jornada de hoy, y los inversores están deseando comprobar en qué medida ha afectado la caída de la demanda de ordenadores tras la pandemia al fabricante de ordenadores personales e impresoras.

Analistas de Wall Street calificaron las previsiones de Nvidia de “insondables” y “cosmológicas” y elevaron en masa sus precios objetivo. El precio objetivo más alto valoraba la empresa en unos 1,6 billones de dólares, a la par que Alphabet, la matriz de Google.

