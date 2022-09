O 5G e a expansão do mercado nacional de games

Por staff

05/09/2022

Com a garantia de maior estabilidade de conexão, a expansão da nova rede 5G no Brasil deve impactar positivamente os mais distintos setores da economia. Uma dessas verticais é o mundo dos games, que segundo a Pesquisa Games Brasil, faz parte do cotidiano de 3 em cada 4 brasileiros e tem faturamento de US$ 2,3 bilhões.

A última edição da pesquisa – divulgada neste ano e que contou com a participação de 13.051 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal – revela a descoberta do uso do metaverso e o gosto dos usuários pelos dispositivos que aumentem a imersão na realidade virtual. Do público entrevistado, 63,2% dizem gostar da ideia de utilizar equipamentos para ver objetos digitais no mundo real, outro fator que também será possibilitado pelo 5G.

As redes de quinta geração ainda devem popularizar o Cloud Gaming, tecnologia que funciona como os streamings de filmes e vídeos, em que os jogos rodam na nuvem e o dispositivo, seja console, PC ou celular, apenas processa as imagens. “Com a ampliação das características de desempenho das redes, a indústria de jogos pode investir e desenvolver novas tecnologias, aplicações e recursos ainda pouco exploradas face às restrições de velocidade e latência nos tradicionais serviços de banda larga”, explica Hermano Pinto, Diretor do Portfólio de Tecnologia e Infraestrutura da Informa Markets, responsável pelo Futurecom.

O evento, que será realizado entre os dias 18 e 20 de outubro no São Paulo Expo, na capital paulista ainda deve abordar o 5G e as suas implicações e integração ao ecossistema de diferentes frentes de negócios, já que com a diminuição da latência, ou lag (do inglês latency at game) no caso dos jogos, as possibilidades em competição de games, os e-sports, também devem ganhar força no território nacional. Este mercado multimilionário conta com premiações que podem chegar a 40 milhões de dólares, como é o caso do The International de Dota 2.

Apesar de vir avançando a passos lentos, a tecnologia promete agregar novas possibilidades ao mercado nacional. “A diminuição desse tempo de resposta da rede entre o emissor e o destinatário traz mais competitividade aos jogadores brasileiros em servidores de outras partes do mundo e em campeonatos mundiais”, reforça Hermano.