O Bitcoin atingirá $ 40,000 em um mês?

Por staff

11/07/2023

O Bitcoin experimentou um aumento notável de 84% desde o início de 2023. Começando o ano em $ 16,530, agora subiu para $ 30,534, de acordo com o Bitstamp. Como resultado, os investidores e entusiastas ficam a ponderar várias questões cruciais:

A atual corrida de touros manterá a sua dinâmica? Quando podemos esperar que o Bitcoin retome a sua trajetória ascendente? Por quanto tempo persistirá este impressionante rali?

Entre 15 e 23 de junho, a Bitcoin registou um aumento significativo, demonstrando o seu sentimento de alta. No entanto, desde então, a criptomoeda entrou numa fase de movimento predominantemente lateral. No entanto, a tendência geral permanece positiva, com vários factores a apoiar esta perspetiva otimista.

Cory Mitchell, um técnico de mercado certificado (CMT) e analista da Trading.biz, ofereceu informações sobre o comportamento do preço do Bitcoin. “A Bitcoin experimenta frequentemente falsas rupturas na direção oposta antes de fazer movimentos substanciais. Surgiu um padrão nos primeiros meses do ano, quando o preço flutuou dentro de um intervalo durante janeiro e fevereiro, seguido de uma falsa quebra descendente em março e, subsequentemente, uma recuperação impressionante. Da mesma forma, o preço permaneceu praticamente estagnado de março a maio, antes de ocorrer uma falsa quebra em junho, levando a outro aumento significativo. Não me surpreenderia ver uma queda para a área de $29.000 seguida de uma rápida recuperação para $35.000 a $36.000.”

O gráfico fornecido abaixo ilustra os dois falsos rompimentos proeminentes testemunhados até agora em 2023. O segundo rompimento está se desenrolando atualmente, já que o preço tentou quebrar mais baixo, mas falhou, agora se esforçando para superar o limite superior da faixa anterior (a alta do rompimento falso anterior).

O problema reside no tempo que estes períodos laterais podem durar. Os períodos laterais deste ano duraram mais de um mês. O atual período lateral durou cerca de duas semanas até agora.

No entanto, à medida que as tendências avançam, mais pessoas tomam conhecimento. O facto de atrair mais compradores pode ajudar a aumentar os preços mais rapidamente. Isso pode significar que este período lateral se resolveu rapidamente e o preço retoma a sua tendência ascendente. O preço também pode cair, indicando mais uma falsa fuga para cima, com o preço voltando para a antiga faixa.

Uma negociação chave a ser observada é o preço cair abaixo de $29.500 e depois subir acima de $31.500 para sinalizar que o movimento para baixo falhou e o preço está a subir novamente.

Atingir $40.000 dentro de um mês pode ser um exagero, mas há fatores de alta em jogo. Ver $35.000 dentro de um mês não é irrealista. Se o preço ficar preso movendo-se lateralmente, observe os falsos rompimentos, porque é provável que um grande movimento os siga.

Nos gráficos de longo prazo, o Bitcoin formou um padrão de fundo maciço e está apenas começando a sair dele agora. $40.000 é um alvo razoável nos próximos meses.

O último grande padrão de fundo como este ocorreu no final de 2019 até o primeiro semestre de 2020. O preço subiu mais de 300% em sete meses a partir de uma posição semelhante à que o Bitcoin está agora. Se esse cenário se repetir, o Bitcoin pode chegar a US $ 120,000 no próximo ano.

