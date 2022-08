OKX ofrece trading peer-to-peer seguro, accesible y sin comisiones

Por staff

04/08/2022

La plataforma de criptomonedas líder mundial, OKX presentó hoy su nueva y mejorada plataforma de trading P2P (peer-to-peer). El servicio además de permitir a los usuarios realizar operaciones integrales entre sí, también ofrece trading P2P seguro y confiable para una gama mucho más amplia de usuarios.

El Trading P2P de OKX capacita a los usuarios para ser su propio mercado con la emisión de “anuncios” a fin de operar entre sí y controlar mejor el precio de compra y venta. Esto incluye usuarios de mercados no bancarios que pueden no tener acceso a infraestructura bancaria convencional. La plataforma de Trading P2P de OKX no solo ofrece más de 900 métodos de pago en 40 monedas diferentes, sino también se ofrece a los usuarios sin comisiones.

Lennix Lai, director de mercados financieros de OKX, dijo: “El Trading P2P en OKX capacita a los usuarios a operar en sus propios términos. Sin embargo, lo que es más importante, hace el trading de persona a persona seguro accesible para muchas más personas, incluyendo personas en todo el mundo sin acceso a servicios bancarios tradicionales. Esta es una de las maneras en que OKX está empoderando a los usuarios en todo el mundo para liberarse de los sistemas financieros tradicionales y luchar por alcanzar la independencia financiera”.

La plataforma OKX desempeña un papel de facilitación y gestión de riesgos en las operaciones P2P. Después de llegar a un acuerdo entre usuarios, OKX mantiene los fondos en custodia hasta que el pago del comprador sea confirmado. Esto permite que el mercado gestione los riesgos enfrentados por los usuarios y garantice trading seguro y estable para todos.

La plataforma de Trading P2P renovada de OKX incluye una interfaz de usuario de página principal nueva y mejorada, y una barra de navegación fácil de usar que facilita el cambio a la perfección entre el mercado, pedidos y anuncios. La plataforma renovada también ofrece acceso simplificado a guías P2P, preguntas frecuentes y tutoriales para ayudar a los usuarios a aprender cómo aprovechar al máximo la plataforma.