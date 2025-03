Olayan Alwetaid y Ana María Sala se incorporan al Consejo de Administración de Telefónica

Por staff

03/03/2025

(España) El Consejo de Administración de Telefónica S.A. ha aprobado hoy por unanimidad, y previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, los nombramientos por cooptación de Olayan Alwetaid y Ana María Sala como nuevos consejeros de la compañía.

Olayan Alwetaid se incorpora al Consejo con carácter de consejero dominical, en representación del accionista Green Bridge Investment Company SCS / Stc Group. Su nombramiento como consejero de Telefónica cubre la vacante existente en el Consejo tras el fallecimiento del vicepresidente, José Javier Echenique.

Olayan Alwetaid tiene una amplia trayectoria en la gestión ejecutiva y cuenta más de 20 años de experiencia en los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología. Es licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Rey Fahad de Petróleo y Minerales y cuenta con numerosas certificaciones en el campo de las TIC, liderazgo, planificación estratégica y gobernanza. Es consejero delegado de Saudi Telecom Group, el principal operador de telefonía móvil en Oriente Medio, desde marzo de 2021. Antes de ocupar su cargo actual, fue vicepresidente senior de la unidad de negocio de consumo de stc. Olayan fue pionero en el concepto B2C, ofreciendo a los consumidores una propuesta de valor integral en torno a la conectividad móvil y fija, teléfonos inteligentes y dispositivos, medios digitales, servicios financieros y facturación directa del operador para muchos servicios líderes. Posee una dilatada experiencia en nuevas tecnologías relacionadas con las TIC, digitalización, plataformas en la nube, IoT y soluciones de ciberseguridad, y le interesan la innovación y las sociedades y ecosistemas conectados. Olayan defiende la diversidad y actualmente dirige el Foro de Mujeres de stc.

El Consejo también ha aceptado la renuncia voluntaria presentada por Francisco José Riberas a su cargo de consejero de Telefónica, con el fin de permitir a la compañía seguir con el proceso de la renovación ordenada de su Consejo de Administración considerando que el vencimiento de su actual mandato como consejero de la compañía tendrá lugar el próximo 23 de abril de 2025. El Consejo de Administración ha agradecido a Francisco José Riberas la dedicación y la inestimable contribución que ha realizado a Telefónica durante sus ocho años de mandato.

Para cubrir la vacante derivada de su renuncia, Ana María Sala se incorpora con carácter de consejera independiente.

Ana María Sala es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona; Máster Derecho Comparado por la Universidad Autónoma de Barcelona; LL.M. University of California at Berkeley (EEUU); Doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es profesora asistente de la Universidad Pompeu Fabra y directora de Estudios de Derecho en la Universidad Virtual UOC de Barcelona. Se incorporó a Cortés Abogados en 2005 y es socia del despacho desde 2014. Es autora de libros y publicaciones de Derecho Mercantil. Cuenta con una amplia experiencia en la práctica corporativa, operaciones de fusiones y adquisiciones de compañías, en el área contractual, y en la participación en arbitrajes nacionales e internacionales. Desarrolla su práctica profesional en el ámbito nacional e internacional. Ha asesorado, en especial, sobre gobierno corporativo y sostenibilidad a sociedades cotizadas y no cotizadas españolas, ha participado en la reestructuración y refinanciación de grupos societarios nacionales e internacionales, ha asesorado a Family Offices en el desarrollo de sus actividades, ha participado en OPVs y OPAs, y tiene una dilatada práctica en arbitrajes internacionales. Actualmente, es secretaria no consejera del Consejo de Administración de Indra y secretaria no consejera del Consejo de Administración de Sacyr, S.A.

Con estos relevos, el Consejo de Administración vuelve a quedar compuesto por 15 vocales, alcanza un 40% de mujeres y cuenta con una amplia mayoría de consejeros independientes.

Nuevo vicepresidente y nombramientos de vocales en las Comisiones

Al mismo tiempo, el Consejo ha acordado nombrar al consejero Carlos Ocaña nuevo vicepresidente del Consejo de Administración de Telefónica.

El Consejo también ha nombrado vocal de la Comisión Delegada a María Luisa García Blanco; vocal de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno a Carlos Ocaña; y vocal de la Comisión de Sostenibilidad y Regulación a Ana María Sala en sustitución de María Luisa García Blanco.

Ver más: Movistar Centre acerca el Mobile World Congress al centro de Barcelona

Ver más: Telefónica perdió 49 M€ en 2024 por el deterioro de activos en Hispanoamérica

Ver más: Fin de una era: Microsoft cerrará Skype en mayo